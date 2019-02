Green NCAP testprogramma promoot koop zuinige auto

28 februari 2019 Het nieuwe programma Green NCAP is een samenwerkingsverband van Europese overheden, automobielclubs, consumentenorganisaties en universiteiten. Het doel is aan de hand van testresultaten informatie te bieden over uitstoot en zuinigheid van auto’s. Green NCAP wil daarmee autofabrikanten aanzetten om zuinige auto’s met minder schadelijke uitstoot te ontwikkelen.

De testmethoden gaan verder dan de wetgeving op basis van de zogenoemde verbruikscijfers nu van fabrikanten eist. De voertuigen zijn onderzocht op schadelijke uitstoot, CO2 en brandstofverbruik en de fabrieksopgave is vergeleken met de werkelijke prestaties op de weg. Green NCAP wordt uitgevoerd door Euro NCAP.

Twaalf auto's

In de eerste test van Green NCAP zijn twaalf auto’s onder de loep genomen, met nogal uiteenlopende resultaten. De elektrische Hyundai Ioniq en eveneens elektrische BMW i3 haalden de maximale vijf sterren in de test. Daartegenover stonden de VW Golf 1.6 TDI, de Fiat Panda 1.0 en de oudere uitvoering van de Ford Fiesta 1.0 EcoBoost. Deze voertuigen wisten geen enkele ster te behalen. Eén ster is er voor de Audi A7 50 TDI, de Volvo XC40 T5 en de Subaru Outback 2.5. De Ford Fiesta 1.0 EcoBoost krijgt in de meest recente uitvoering twee sterren. Vier sterren zijn er voor de VW up! GTI. De BMW X1 2.0d en de Mercedes-Benz A-200 behaalden beiden drie sterren.

September 2019

De drie voertuigen die geen sterren hebben behaald zijn toegelaten volgens de oude normen en mogen nog tot september 2019 worden verkocht. Vanaf september 2019 zullen deze voertuigen aan de strengere normen moeten voldoen. In een van de volgende testen van Green NCAP zullen ook deze nieuwe uitvoeringen onderzocht gaan worden.

