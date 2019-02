Dubbeltest Audi A7 Sportback vs. BMW 6 GT

De Audi ziet er beter uit, maar de BMW rijdt het beste

14 februari 2019 Ook van limousines bestaan er tegenwoordig carrosserievarianten. Bij Audi en BMW kun je op basis van hun vlaggenschepen voor een vierdeurs coupé terecht. Met zo’n A7 Sportback of 6 GT mag je gezien worden. Maar moet je de sedan daarvoor laten staan..?

Ruimte

Voor het geld van onze testauto’s kun je net zo goed een Audi A8 of BMW 7 Serie aan-schaffen. Je levert dan wel in wat het de binnenruimte aangaat: de kofferbak van de A8 meet bijvoorbeeld 505 liter, maar de A7 biedt minimaal 535 liter bergruimte. Klap je de rugleuning van de achterbank neer, dan kun je 1.390 liter aan spullen meenemen. Met de BMW 6 GT ga je er bijna 100 liter op vooruit: de 7 Serie heeft een kofferbak van 515 liter groot, die van de Gran Turismo meet 610 liter. En met neergeklapte achterbank past er zomaar 1.800 liter bagage aan boord. Daarmee laat de BMW niet alleen zijn eigen familielid, maar ook de Audi ver achter zich. Dat geldt ook voor het ruimteaanbod op de achterbank. De wielbasis van de 6 GT is bijna 10 centimeter langer en dat resulteert in een overvloedige beenruimte. Bovendien heb je achterin de BMW minder last van de aflopende daklijn, die in de Audi kostbare centimeters hoofdruimte af-snoept. Beide vierdeurs coupés hebben een hoge middentunnel, waardoor je achterin niet met drie personen kunt plaatsnemen. Dat maakt de driezits achterbank waarmee onze A7 Sportback optioneel is uitgerust, overbodig. Scheelt toch weer € 420!

Rijgedrag

De nieuwe motoraanduiding van Audi lijkt op een model als de A7 Sportback volkomen logisch; in zo’n auto zou best een 5.0-liter krachtbron kunnen liggen. In werkelijkheid geeft het getal ‘50’ aan of de vierdeurs coupé veel of weinig vermogen biedt. Met 286 pk en 620 Nm koppel heb je niets om je voor te schamen. Dat vermogen wordt geleverd door een V6 dieselmotor.

De zes-in-lijn motor van de BMW is nog krachtiger: dat blok is goed voor 320 pk en 680 Nm. Onze testauto’s zijn allebei voorzien van een achttraps automaat, die zijdezacht hun werk doen. Van zichzelf maken ze in Beieren al fijne reiswagens, maar omdat de Gran Turismo profiteert van de (optionele) trukendoos van de 7 Serie, geef je jouw plaats achter het stuur helemaal niet graag op. De 6 GT voelt niet aan als een vijf meter lange limousine, maar laat zich door het verkeer leiden alsof je in een doodnormale middenklasser onderweg bent. Alleen dan wel eentje waarvan de achterwielen meesturen en die vanwege alle aanwezige techniek nauwelijks nog overhelt in bochten. Feilloos is de BMW overigens niet: korte oneffenheden komen aan de achterzijde nadrukkelijk binnen. Ook de Audi voelt wendbaarder aan dan zijn bui-tenmaten doen vermoeden en biedt mede dankzij de luchtvering op onze testauto een comfortabele rijbeleving. Wel voel je het onderstel nadrukkelijker zijn best doen om oneffenheden te verwerken dan in de BMW. Die onrust wordt versterkt door de geko-zen rijmodus en de grote wielen, die bovendien voor het nodige bandenrumoer zorgen.

Verbruik

Hoewel ze bij BMW beschikken over een plug-in hybride aandrijflijn, is die niet leverbaar op de 6 GT. De testauto van Audi is een zogenaamd Mild Hybrid Electric Vehicle. Dat betekent dat de zelfontbrander beschikt over een hybride hulpsysteem, dat de brandstofmotor assisteert tijdens het accelereren en stroom opslaat bij het remmen, waarop later bijvoorbeeld de radio kan draaien. Als bestuurder merk je daar niets van: het werkt uiterst geraffineerd.

Het leveringsgamma van de A7 Sportback bestaat uit een benzine- en drie dieselmotoren. Het beschikbare vermogen loopt uiteen van 204- tot 286 pk. Voor de door ons gereden dieselversie – mét automaat en vierwielaandrijving - geeft Audi zelf een verbruikscijfer op van 1 op 18,2. Wij realiseerden een score van 1 op 12. Da’s nog altijd zuiniger dan de eveneens vierwielaangedreven 6 GT met automaat, die na afloop van onze test 1 op 11,7 liet noteren. De fabrieksmeting is dan ook een tandje realistischer: 1 op 16,9. BMW biedt de Gran Turismo met vijf verschillende krachtbronnen aan: twee daarvan gebruiken benzine, de overige drie lopen op diesel. Het vermogen loopt uiteen van 190- tot 340 pk.

Gebruiksgemak

De A7 Sportback heeft het moderne interieur van de A8 mee gekregen. Dat betekent dat je beschikt over een instrumentarium dat vrijwel volledig uit schermen bestaat. Het ziet er schitterend uit, maar in vergelijking met de BMW is de bediening wat omslachtig. Een bestemming invoeren kun je maar het beste met een spraakcommando doen, want een andere manier duurt te lang en dwingt je ogen bovendien van de weg.

De 6 GT beschikt over het vertrouwde iDrive-systeem, dat werkt met een soort muis. Je kunt het blindelings bedienen. Ook al oogt de middenconsole wat traditioneel, de radio bedien je heel futuristisch met een handgebaar. Waarom ze zoiets in München wel kunnen bedenken, maar nog altijd geen in hoogte verstelbare gordels leveren, is ons een raadsel. Wel handig is de opbergruimte onder de bagagebodem, waar je de hoeden-plank kunt opbergen. Bovendien kun je vanuit de kofferbak van de 6 GT de rugleuning van de achterbank neerklappen; in de Audi gaat dat niet. Beide testkandidaten missen een achterruitenwisser, wat met zo’n groot raamoppervlak best handig zou zijn ge-weest.

Veiligheid

Standaard beschikt de BMW over een noodstopsysteem bij stadssnelheden. De rest van de veiligheidsuitrusting is weliswaar omvangrijk, maar moet apart worden bijbesteld. We noteren onder andere een waarschuwing bij kruisend verkeer aan de voor- en ach-terzijde van de auto, adaptieve cruise control, al dan niet actieve rijstrookassistentie, dode hoek signalering plus verkeersbord- en vermoeidheidsherkenning. Door een tweetal pakketten aan te vinken, heb je alle mogelijke hulpsystemen aan boord (en ben je bijna € 3.500 armer). Hoewel het een vierdeurs coupé betreft, biedt de 6 GT een hoge zit. Dat vereenvoudigt de instap en geeft je meer overzicht. Naar voren althans, want de forse raamstijlen ontnemen je een boel zicht naar achteren en opzij. Optioneel kun je de Gran Turismo echter uit laten rusten met een aantal camera’s, waarmee je alsnog rond de auto kunt kijken.

Bij Audi zijn ze (iets) scheutiger met de aanvullende veilig-heidsuitrusting; zo krijgt de A7 Sportback standaard rijstrookassistentie mee. Voor de overige hulpsystemen moet net als bij BMW worden bijbetaald. Alleen zitten die systemen bij Audi niet samen in een of meerdere optiepakketten, zodat de rekening voor de complete aanvullende veiligheidsuitrusting een stuk hoger uitvalt. De leverbare hulpsystemen kunnen tegen elkaar worden weggestreept, op twee stuks na: de Audi biedt een uitstapwaarschuwing die bij BMW niet leverbaar is en de 6 GT helpt bij een dreigende aanrijding actief je voorganger ontwijken. Een dergelijk hulpsysteem valt op de A7 Sportback dan weer niet te verkrijgen. De vierdeurs coupé loopt letterlijk te koop met zijn uitgebreide veiligheidsuitrusting: de sensoren in de grille en de waarschu-wingslichten voor de dode hoek signalering in je buitenspiegels vallen niet over het hoofd te zien. De BMW loopt niet zo te koop met zijn hulpsystemen en ze staan in de 6 GT ook iets gebruiksvriendelijker afgesteld. We hebben ons al eens eerder beklaagd over Audi’s adaptieve cruise control met verkeersbordherkenning, die de geldende maximum snelheid subiet overneem. Riskant, omdat het systeem ook wel eens rea-geert op de snelheid van een naastgelegen ventweg. Aan boord van de BMW wordt er tenminste eerst gevráágd of je jouw snelheid wilt aanpassen.

Prijs

De Audi en BMW zijn een stuk goedkoper dan de zakenlimousines waarvan ze zijn af-geleid. Daarvan beginnen de prijzen achtereenvolgens bij € 111.270 voor een A8 en € 110.995 voor de 7 Serie. De A7 Sportback rijd je voor minimaal € 73.420 en de 6 GT vanaf € 72.992. Dit is de tweede generatie van de A7 Sportback; de 6 GT kwam in 2017 in de plaats van de 5 GT. Het mag voor zich spreken dat de standaarduitrusting riant te noemen valt. Misschien dat het daarom juist leuk is om op te noemen wat de voorde-ligste versies van de Audi en BMW niét aan boord hebben. In het geval van de A7 is dat het digitale instrumentarium, toch een onderscheidende waarde voor het merk.

BMW heeft zo’n beetje de complete aanvullende veiligheidsuitrusting van de 6 GT op de op-tielijst gezet. Voor dit vergelijk hebben de importeurs echter niet de ‘instappertjes’ meegegeven. De Audi A7 Sportback is een vierwielaangedreven 50 TDI, voorzien van onder meer laserlampen, akoestisch glas, 21-inch wielen, een luxe audio-installatie en een driézits achterbank; standaard passen er maar twee passagiers op. Het prijskaartje bedraagt alles bij elkaar € 144.757. De testauto van BMW is met € 142.454 slechts frac-tioneel voordeliger. De eveneens vierwielaangedreven 640d Gran Turismo is aange-kleed met een sportpakket, massagestoelen en een glazen dak.

Winnaar

Aan het begin van deze test vroegen we ons af of jij je als CEO in een van deze vierdeurs coupés moet willen vertonen, ten faveure van een traditionele sedan. Het antwoord luidt een volmondig ‘Ja!’: de A7 Sportback en de 6 Gran Turismo bieden meer gebruiks-gemak en zijn een stuk voordeliger (temeer daar je met zo’n afwijkende carrosserie-vorm jouw chauffeur ook wel naar huis kunt sturen). Tel je de uitkomsten van onze verschillende testonderdelen bij elkaar op, dan wint de BMW. De 6 GT is het ruimst, biedt de meeste gebruiksmogelijkheden en rijdt het prettigst. Eigenlijk is de Audi hem maar op één punt de baas en da’s nog een subjectief oordeel ook: de A7 Sportback ziet er wat ons betreft namelijk beter uit. En over het juiste voorkomen moet je als ‘captain of industry’ niet te licht denken…

