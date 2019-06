Zonder zorgen op vakantie

Met ANWB voor de Zaak

12 juni 2019 Vakantie. Altijd iets om naar uit te kijken. En je op voor te bereiden. Als kleine zelfstandigen ben je vaak tot op de laatste dag bezig met je bedrijf. Bij de ANWB begrijpen we dat je dus wel wat hulp kunt gebruiken om zorgeloos en met plezier onderweg te zijn. ANWB voor de Zaak ondersteunt jou als ondernemer daarbij. Met informatie, tips én een Europa dekking voor het geval er onderweg toch iets mocht gebeuren, of je nou voor de zaak onderweg bent of privé.

Checklist

Genieten van een welverdiende vakantie, dat willen we allemaal. Tegelijkertijd weten we dat juist deze periode voor jou als MKB-ondernemer of ZZP’ers vaak extra hectisch is. Je hebt veel aan je hoofd. Wordt het doorwerken? Welke bezetting heb je nodig? Of ga je volledig dicht? Daar komt de vakantievoorbereiding nog bij. Waar moet je op letten vóór vertrek? Wat kan er op je pad komen tijdens de reis? ANWB voor de Zaak is zich van al deze vragen als geen ander bewust. Daarom hebben we voor ondernemers een overzichtelijke checklist opgesteld.

Blijft het thuisfront beveiligd, verzekerd en goed geïnformeerd achter?

Zijn alle zakelijke aspecten goed geregeld?

Zijn de belangrijkste autozaken gecontroleerd? Denk aan vloeistoffen, verlichting, reservewiel, bandenspanning en ruitenwissers.

Ben je op de hoogte van speciale regels in de afzonderlijke Europese landen? In veel landen zijn veiligheidshesjes en een gevarendriehoek verplicht. Maar er zijn vaak veel meer vereisten.

Heb je de milieustickers voor de afzonderlijke landen?

Weet je dat je in Frankrijk, Spanje, Portugal en Italië tol, parkeergeld en veerboten met één tolbadge kunt betalen? Je kunt deze aanschaffen bij de ANWB.

Weet je dat je tol kunt berekenen met onze nieuwe routeplanner?

Wanneer kun je wegafsluitingen en drukte verwachten?

Waar kun je een elektrische auto opladen en welke laadpas je dan nodig?

Ken je de meest voorkomende pechgevallen? En weet je wat je dan moet doen?

Pechgevallen top 10

Kapotte band Accuproblemen Haperende dynamo Startmotor weigert dienst Auto op slot, sleutel binnen Kapotte verlichting Haperende brandstofpomp Verkeerde brandstof Haperende bougies Koppeling werkt niet

Veel antwoorden op deze vragen vind je op onze site. En binnenkort verschijnt de reiswijzer van de ANWB boordevol handige informatie over een optimale voorbereiding op de vakantie. Met natuurlijk handige tips van de Wegenwacht.

Wegenwacht voor de Zaak Europa

Mocht zich ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch pech voordoen dan hebben MKB-ondernemers en ZZP’ers met Wegenwacht voor de Zaak Europa ook een Europese dekking voor pechhulp. Overal in Europa kun je er dus op rekenen dat de Wegenwacht je weer op weg helpt en mocht dat niet lukken dan krijg je vervangend vervoer.

Wegenwacht voor de Zaak Europa dekking