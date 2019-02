Ford & Arc Europe Group intensiveren samenwerking

Ondertekening van doorlopend partnerschap voor assistance en mobiliteitsdiensten

25 februari 2019 ARC Europe wordt vanaf 2019 de Roadside Assistance-aanbieder voor Ford in 20 de zogenaamde ‘Euro 20 markets’ en behoudt de samenwerking in Turkije en 16 ‘European Direct Markets’. Omdat ANWB deel uitmaakt van het ARC Europe netwerk, verzorgen wij de afgesproken diensten voor Ford rijders in Nederland.

Totaal zal ARC Europe Group naar verwachting voor bijna 1,5 miljoen nieuwe voertuigen (personen- en bestelauto’s) per jaar pechhulp diensten verzorgen, plus 2,5 miljoen. voertuigen die in onderhoud zijn bij de Ford dealer (Service Activated Roadside Assistance).

Stefano Sarti, Managing Director, ARC Europe Group: "We zijn trots om onze langdurige samenwerking met Ford voort te zetten en kijken ernaar uit om ons serviceportfolio voor connected en mobiliteitsdiensten uit te breiden. We gaan onze visie delen op assistance, waarmee we strandingen kunnen voorkomen en voorspellen om uiteindelijk de klantervaring langs de weg te verbeteren ".



Ford Motor Company en ARC Europe hebben hun eerste raamovereenkomst in 2005 ondertekend en de samenwerking is door de jaren heen verlengd en uitgebreid. De focus van de vernieuwde samenwerking zal liggen op digitalisering, connectiviteit, innovatieve- en op maat gesneden klantendiensten, zoals aangepaste diensten aan elektrische voertuigen en fleet klanten. ANWB zal hier de komende jaren een actieve bijdrage aan leveren.