Digitale vakantieganger beter beschermd

28 juni 2018 Vanaf 1 juli gaat een nieuwe regeling voor pakketreizen in. De nieuwe Europese regeling is beter afgestemd op de vakantieganger die zelf een reis via het internet boekt. Belangrijk uitgangspunt is dat een consument die op één website of op gekoppelde websites verschillende reisonderdelen kiest, kan profiteren van de rechten van een pakketreis.

Dat is bijvoorbeeld gedetailleerde informatie van de reis waar de aanbieder aan gehouden is en de dekking van een garantiefonds in geval de reisaanbieder failliet gaat. Daarnaast bestaat het voordeel om in Nederland de aanbieder te kunnen aanspreken als er iets verkeerd gaat met de reis.

Voordelen voor de reiziger

De nieuwe regeling biedt veel voordelen voor de reiziger, zo stelt de ANWB. Bij overmachtsituaties zoals bij natuurrampen kan de reiziger in de regel eenvoudiger kosteloos annuleren of omboeken. Ook kan de consument die een reis boekt bij een buitenlandse reisorganisatie straks rekenen op een vergelijkbare bescherming tegen faillissement van de reisorganisatie. Wel voorziet de ANWB problemen met het nieuwe begrip ‘gekoppeld reisarrangement’ in de regeling. Bij dit soort reizen heeft de reiziger beperktere rechten dan bij een ‘pakketreis’. De aanbieder moet de klant wel waarschuwen voor deze beperktere bescherming.

Meer informatie over de nieuwe reisregels.

ANVR

De regels van de reisbranche ANVR hielden al rekening met internetboekingen en de Nederlandse rechter besliste al dat aanbieders van ‘reizen op maat’ in principe dezelfde aansprakelijkheidsverplichtingen hebben als aanbieders van kant-en-klare pakketreizen.