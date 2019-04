Consument: ANWB meest duurzame mobiliteitsmerk

18 april 2019 De ANWB is 1e geworden in de categorie Mobiliteit van de Sustainable Brand Index. Daarmee mag de ANWB zich het meest duurzame merk van Nederland binnen de mobiliteitssector noemen. In de overall ranglijst eindigt de ANWB op de 5e plaats, een plek hoger dan vorig jaar.

De Sustainable Brand Index is een onafhankelijk onderzoek onder 6.000 Nederlanders. De score is een maat hoe verantwoordelijk bedrijven in de ogen van Nederlanders omgaan met mens en milieu. De ANWB is blij met de hoge score die is toegekend door zowel leden als niet-leden. Wij denken dat de score niet alleen een uiting is van blijvende waardering voor onze bekende hulpverleningsactiviteiten, zoals Wegenwacht, Alarmcentrale en Traumahelicopters, maar ook van onze inspanningen op het gebied van verkeersveiligheid, duurzame mobiliteit en ‘sociale mobiliteit’, oftewel het organiseren van vervoer voor kinderen en ouderen die daar zelf weinig mogelijkheden hebben.

ANWB-activiteiten die de verkeersveiligheid ten goede komen zijn de jaarlijkse ANWB Fietsverlichtingsactie in oktober, ANWB Streetwise (verkeerslessen op basisscholen, waarbij in samenwerking met de Edwin van der Sar Foundation kinder-fietshelmen worden weggegeven), ANWB Next Level (bewustwordingslessen op middelbare scholen), ANWB Rijopleidingen, de Veilig Rijden-verzekering en lobby-activiteiten om de Nederlandse wegen en vervoermiddelen veiliger te maken, onder andere door jaarlijks een Verkeersveiligheidsdiner te organiseren met alle partijen die hier een bijdrage aan kunnen leveren.

Om te komen tot duurzamer mobiliteit verstrekt de ANWB betrouwbare informatie over e-bikes en elektrische auto’s op anwb.nl en emailnieuwsbrieven, bieden we elektrische auto’s aan via aantrekkelijk geprijsde private lease-aanbiedingen, hebben we (Pharos-)vakantierond-reizen langs hotels met oplaadpalen ontwikkeld, organiseren we proefritevenementen waar Nederlanders het elektrisch rijden kunnen ervaren, het aanbieden van een EV-scan om te bepalen of men al zou kunnen overstappen op een volledig elektrische auto, publiceren we jaarlijks de ‘Elektrisch Rijden Monitor’ en lobbyen we voor allerlei zaken die (waterstof)elektrisch rijden goedkoper of makkelijker maken, zoals voldoende laadinfrastructuur en waterstof-tankstations in Nederland.

In samenwerking met lokale welzijnsorganisaties hebben we in steeds meer gemeenten een lokale groep ‘Automaatje’-vrijwilligers die tegen geringe vergoeding autoritten verzorgen voor mensen die zelf minder mobiel zijn. Het ANWB Kinderfietsenplan is opgezet om kinderen in gezinnen die het financieel niet ruim hebben, aan een goede kinderfiets te helpen door deze bij onze leden in te zamelen en door fietsenwerkplaatsen te laten opknappen.

