Meer werkplaatsen ANWB Kinderfietsenplan

16 januari 2019

Het Kinderfietsenplan van de ANWB maakt een positieve ontwikkeling door. Het aantal werkplaatsen waar de fietsen worden ingezameld en opgeknapt is de laatste maanden meer dan verdrievoudigd. De activiteit heeft er nu 17, verspreid over het land. De ANWB zamelt in het kader van het Kinderfietsenplan samen met leden fietsen in voor kinderen in armoede. De afgelopen 3 jaar zijn bijna 12.000 fietsen ingezameld. Deze fietsen worden door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt opgeknapt tot een mooie en veilige fiets voor kinderen tussen de 8 en 18 jaar. Heb jij nog een fiets over? Doneer deze dan aan het Kinderfietsenplan. Kijk hiervoor op anwb.nl/kinderfietsenplan.