ANWB op 3e plaats Maatschappelijk Imago Monitor

03 april 2019 De jaarlijkse MIM (Maatschappelijk Imago Monitor) meet hoe Nederlanders de maatschappelijke inspanningen van bedrijven (h)erkennen en waarderen. In de 2019-editie eindigt de ANWB als 3e, achter Greenchoice en Triodos Bank.

Twee op de drie Nederlanders vinden dat bedrijven maatschappelijke doelen net zo belangrijk zouden moeten maken als het genereren van winst. Ongeveer de helft vindt dat bedrijven nu te weinig prioriteit geven aan verantwoord omgaan met mens, maatschappij en milieu en aan het bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke problemen buiten het bedrijf.

Ranglijst

Van de 120 onderzochte merken scoort de ANWB met een 6,74 een mooie 3e plek, na Greenchoice en Triodos Bank maar nog voor gerenommeerde ‘groene’ merken als Tesla of ASN Bank.

Over het onderzoek

Sinds 2009 vraagt onderzoeksbureau Motivaction jaarlijks in opdracht van adviesbureau This is Why aan Nederlanders hoe zij het belang van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen zien. De 10e meting vond plaats in februari 2019 onder 4.621 respondenten. Het onderzoek is na weging representatief voor Nederlanders van 18 tot 70 jaar wat betreft opleiding, leeftijd, geslacht, regio en waardenoriëntatie.

Maatschappelijk Imago Monitor 2019

Zie ook

