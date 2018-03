Veel hulpverleningen tijdens winterzonvakanties

22 maart 2018 De ANWB Alarmcentrale heeft het de laatste maanden aanzienlijk drukker met hulp aan vakantiegangers op zonnige bestemmingen. Het aantal hulpverleningen is ten opzichte van de vorige winterperiode met 10 % gestegen tot zo’n 5500.

Populairste winterzonbestemmingen

De landen waar de meeste hulpvragen vandaan komen zijn: Spanje, Turkije, Thailand, Verenigde Staten en Indonesië. Ook winterzonbestemming Portugal is goed vertegenwoordigd in de cijfers maar valt net buiten de top vijf. Wat opvalt is dat er steeds meer meldingen zijn vanuit Marokko. Niet alleen van vakantiegangers met roots in dat land, maar ook vakantiegangers die het land voor het eerst ontdekken. Ook signaleert de Alarmcentrale dat de nieuwe generatie ouderen niet overwintert aan de Spaanse costa’s maar steeds vaker voor Indonesië of Thailand kiest.

Ingewikkelde hulpvragen

Bij de vele en uiteenlopende diagnoses van hulpvragers met een wat oudere leeftijd ziet de ANWB onder meer longontstekingen en hartproblemen. Maar ook zijn er patiënten die in coma liggen, waarbij tumoren zijn gevonden of vakantiegangers met een herseninfarct.

Net als de hulpvragen zijn ook repatriëringen ingewikkelder dan in de zomer of op andere momenten in het jaar. Er zijn bijvoorbeeld vaker medische aanpassingen nodig op de vlucht naar huis, zoals begeleiding door een arts, ‘zuurstof’ op de vlucht of liggend vervoer.

De ANWB Alarmcentrale regelt sinds 1959 hulp voor Nederlandse reizigers die in het buitenland in de problemen zijn geraakt. Zij voert dit werk uit in opdracht van zorg-, reis- en schadeverzekeraars.