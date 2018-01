Winnaars Camping van het Jaar 2018

10 januari 2018 De ANWB heeft woensdagavond tijdens het ANWB Campingdiner op de Vakantiebeurs in de Jaarbeurs in Utrecht drie campings uitgeroepen tot Camping van het Jaar 2018. In totaal waren 40 campings geselecteerd door een ANWB-vakjury. Daarop brachten duizenden kampeerliefhebbers via anwbcamping.nl hun stem uit. Een jury van kampeerders en ANWB-specialisten heeft de uiteindelijke winnaars gekozen.

Categorie 1: Beste ANWB-sterren camping

Winnaar 2018: Camping Yelloh! Village Le Sérignan Plage

"De vakantieganger heeft recht op een heerlijke vakantie en daaraan mogen wij bijdragen”, zo luidt het motto van de camping. Dat doen ze dan ook met verve. Inmiddels telt de camping drie zwembaden en een Grieks- Romeins wellness-centrum. Je kunt privé-sanitair huren in het sanitairgebouw. Bovendien wordt aan de jonge én de oudere kampeerders overal gedacht. Niet voor niets verdienen ze alweer een prijs van de ANWB. In 2015 al in een andere categorie, nu dan ook als beste ANWB-sterrencamping.

Bekijk deze winnende camping

Categorie 2: Mooiste camping voor gezinnen met kinderen tot 12 jaar

Winnaar 2018: Camping De Paal

Dagenlang zandkastelen bouwen en waterbanen aanleggen, de hele vakantie lang. Vooral gezinnen met kleine kinderen zien dat zitten. De iets oudere kinderen doen mee met een vossenjacht of ‘chillen’ de hele dag in het tropische binnenzwembad. Daar komen ze vast en zeker hun ouders tegen, die hier ook graag zijn. Genieten doet iedereen van de omgeving. Urenlang kan je in het Brabantse land zwerven. Wandelen of fietsend hink-stap-sprong je over de grens met België.

Bekijk deze winnende camping

Categorie 3: Camping met mooiste huuraccommodaties

Winnaar 2018: Camping Resort Sangulí Salou

Vakantie vieren op Camping Resort Sangulí betekent genieten van zon, strand en Middellandse Zee. De camping zelf is al fantastisch met zijn 5 (!) zwembadcomplexen met onder meer een waterval en een jacuzzi maar hij ligt ook nog eens vlak bij de boulevard van Salou. Hoe lekker is het niet om ’s avonds te slenteren over die boulevard. Zien en gezien worden is dan het motto. En de huuraccommodaties? Prachtig in Polinesische stijl, Caribisch, Mediterraan en Afrika. Gewoon in Spanje...

Bekijk deze winnende camping

De Jury van deze editie bestond uit:

Namens de ANWB: Matthijs de Winter (hoofdredacteur Vakantie/KCK, tevens juryvoorzitter), Harm Jan Buruma (manager dataredactie), Elwina van Driel (ANWB Kamperen), Boudewijn Kloes (product manager camping), Gerhard-Paul Wisgerhof (eindredacteur KCK) en Marga Feenstra (freelance-redacteur).

Namens de lezers van de Kampeer- & Caravan Kampioen: Charles de Zoete, Rob Logtenberg en Bert Keemink.

Kampeer & Caravan Kampioen Innovatie van het Jaar 2018

Naast de ANWB Camping van het Jaar werd door een vakjury van de ANWB en de kampeersector de KCK Innovatie van het Jaar 2018 toegekend aan een camping met een bijzondere vernieuwing.

Ontdek wie de winnaar is van de Award