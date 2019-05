Podcast: Standby-dienst bergers blijkt succesvol tegen files

Podcast 8 Spitsbrekers

15 mei 2019 Op de Nederlandse snelwegen zijn op twintig strategische locaties standby-diensten voor bergers geopend. “Deze zijn een groot succes” zegt Rob de Jong, voorzitter van de vereniging voor bergers en mobiliteitsspecialisten in de achtste aflevering van Spitsbrekers. Met deze standby locaties kunnen voertuigen sneller van de weg gehaald worden en op die manier worden vertragingen beperkt. Dit heeft nu al een duidelijk effect op de lengte van de files. De komende zomer worden er nog 6 locaties geopend wat het totaal op 26 locaties brengt.

In deze reeks podcast gaan presentatoren Meindert Schut en Noud Broekhof op zoek naar initiatieven om de files in Nederland kleiner te maken. Ze gaan in deze podcast ook in gesprek over twee Spitsbreker oplossingen: True Legends die medewerkers stimuleert om met de elektrische fiets naar het werk te gaan. En het Alfa College in Groningen die het project “Anders Roosteren” is gestart. Hiermee kunnen leerlingen de drukke ochtendspits mijden.

Beluister de 8ste Spitsbrekers podcast: