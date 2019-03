Vervoersdebat in Nederland is vastgelopen

Podcast 5 Spitsbrekers

18 maart 2019 Spitsbrekers is een competitie waarin bedrijven ideeën inbrengen om de filedruk terug te dringen. Het bedrijf met het beste idee wordt, na beoordeling door een vierkoppige jury, uitgeroepen tot ‘Spitsbreker van het Jaar’.

Politiek is in het debat over mobiliteit enorm gepolitiseerd en daardoor is het ook behoorlijk vastgelopen. Dat zegt voormalig minister van Verkeer en Waterstaat Tineke Netelenbos in de vijfde Spitsbrekerspodcast. 'Dat maakt ook dat als iemand zegt laten we rekeningrijden invoeren, dat onmiddellijk de vaste klanten roepen: dat gaan we niet doen!', aldus Spitsbrekers jurylid Netelenbos.

Luister naar de podcast: