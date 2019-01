Podcast 3 Spitsbrekers: impact maken met mobiliteitsbeleid

22 januari 2019 'Om tot een succesvol mobiliteitsbeleid te komen, zul je moeten polderen', zegt jurylid Jos Hollestelle, mobiliteitscoach bij Breikers. Bij bedrijven die dit goed voor elkaar hebben, zitten de OR en directie meestal op één lijn. 'Dat is vaak een voorwaarde om impact te realiseren.'

Volgens Hollestelle heb je voor een succesvol mobiliteitsbeleid niet alleen voortrekkers nodig, maar ook draagvlak binnen de organisatie. Een voortrekker is vaak iemand van de directie, die het goede voorbeeld geeft. De OR kan voor het draagvlak zorgen. 'Deze partijen staan niet altijd per definitie aan dezelfde kant. Als zij het eens worden, is dat bijna een garantie voor succes.' Verder worden weer drie praktijkcases besproken: slimmer bevoorraden met City Hub, ongelukken voorkomen met slimme sensoren en fietsende werknemers belonen met spaarpunten.



Bron: BNR