Stilstaan is geen optie

Wegenwacht voor de Zaak speciaal voor MKB en ZZP

11 april 2019 MKB-bedrijven en ZZP’ers zijn veel onderweg en stilstaan is voor hen eigenlijk geen optie. Daarvoor zijn hun zakelijke belangen te groot. Mocht er echter toch iets gebeuren, dan is er gelukkig pechhulp van Wegenwacht voor de Zaak. Nu met 25,- korting!

MKB-bedrijven en ZZP’ers zijn essentieel voor de Nederlandse economie. De ondernemers en hun personeelsleden zijn voortdurend in de weer om alles voor hun eigen bedrijfsvoering en hun klanten in goede banen te leiden. Daarbij wil je niet dat er iets misgaat. Mocht er echter – om welke reden dan ook – toch een mobiliteitsprobleem optreden. Dan wil je dat dit zo snel mogelijk wordt verholpen.

Hulp bij pech, ongeacht wie rijdt

Wegenwacht voor de zaak is pechhulp speciaal voor de zakelijke markt. Dit is een ANWB-lidmaatschap dat wordt geregistreerd op naam van het bedrijf en het KvK-nummer. Het zakelijke Wegenwachtpakket is kentekengebonden. Dit betekent dat de auto is verzekerd van pechhulp, ongeacht wie erin rijdt.

Zowel zakelijk als privé

Bovendien ben je met dit Wegenwachtpakket zowel zakelijk als privé verzekerd van pechhulp. En als je voor meerdere kentekens een Wegenwachtpakket afsluit, ontvang je afhankelijk van het aantal kentekens een jaarlijks terugkerende korting. Dus: Hoe meer kentekens, hoe meer voordeel! Kijk op anwb.nl/zakelijk/wegenwacht/kentekenvoordeel.

Vervangend vervoer

Heb je een belangrijke afspraak buiten de deur en krijg je plotseling pech, dan helpt Wegenwacht voor de Zaak je zo snel mogelijk weer op weg. Natuurlijk het liefst in je eigen auto of bus. En anders? Met vervangend vervoer, want tijd is geld.

Je kunt Wegenwacht voor de Zaak eenvoudig online aanvragen. Je kunt ook bellen met onze afdeling Customer Services: 088 269 7373 (lokaal tarief). Openingstijden: ma t/m vr: 09:00 - 17:00 uur.

