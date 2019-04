Podcast: kortere files vragen gedragsverandering

Podcast 6 Spitsbrekers

15 april 2019 Gedragsverandering is de route naar de oplossing, meent Jeroen Kruisweg, algemeen directeur van ALD Automotive. 'Wij proberen mensen uit de auto te krijgen. En als je dan een auto stil voor de deur hebt staan, dan kan het zelfs economisch handig zijn om iemand anders met die auto te laten rijden.' Veel bedrijven nemen op papier wel hun verantwoordelijkheid, maar in de praktijk blijven ze toch vaak steken in goede bedoelingen.

Daar ligt een gezamenlijke opdracht, zegt Kruisweg. 'Als we nou met een hoop mensen om 7 uur beginnen met werken en dus gaan spreiden, dan zijn die files weg.' Jorn de Vries van Flitsmeister onderschrijft dat beeld: mensen vertrekken op vrijdag gemiddeld later naar hun werk, waardoor de files op die dag korter zijn, zegt hij. 'Daarom is het zo goed dat er een beweging als Spitsbreker aan het ontstaan is.'

Naast het laatste mobiliteitsnieuws met Noud Broekhof komen ook weer twee Spitsbrekers aan bod in de podcast. Dit keer nominee Aces Direct en SLIMSpitsen Waalbrug. We maken de uitkomst van onze Twitter-stelling bekend: 'Nieuwe leaseauto's moeten verplicht gedeeld worden'.

ANWB Zakelijk is trotse sponsor van Spitsbrekers. Luister nu de podcast!