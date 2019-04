ANWB Nationale Tanktest

Hoe kun je maximaal besparen op brandstof?

01 april 2019 In januari 2019 verscheen in de Kampioen een artikel over de Nationale Tanktest van de ANWB. Vorig jaar stegen de prijzen van de brandstoffen aanzienlijk. Bij veel tankstations moest je per liter meer dan €1,80 betalen. Bijna kwam de €2,00 per liter nog in zicht, maar voordat dat zover was, kwam er al een keerpunt.

Infographic: wat zijn de goedkoopste steden?

De prijzen lopen nogal uiteen per regio en per keten. ANWB zocht het voor je uit, en analyseerde de tarieven van ruim 3800 tankstations. Dat zijn nagenoeg alle tankstations voor consumenten in Nederland. We deden dit in de periode 1 oktober t/m 20 november 2018.

Onze belangrijkste conclusies:

• Dieselrijders leveren in

• Onbemande pompen in de meerderheid

• Over de grens taken minder interessant

Lees alle details in ons infographic!

Bekijk ook: alle brandstofsoorten op een rij