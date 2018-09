Spitsbrekers gestart: ANWB Zakelijk en BNR-luisteraars gaan files te lijf

ANWB: Filehinder in Zuid-Holland fors toegenomen

27 september 2018 In de provincie Zuid Holland ondervonden weggebruikers de afgelopen 3 maanden de meeste hinder van files. De hinder groeide er met ruim 30 procent. Dat blijkt uit een analyse van de ANWB, die de filehinder van het derde kwartaal van dit jaar heeft vergeleken met die van dezelfde periode vorig jaar. ANWB Zakelijk en BNR nieuwsradio zijn vandaag gestart met Spitsbrekers. Een platform waarop zij samen met luisteraars en bedrijven zoeken naar concrete oplossingen voor het fileprobleem.

In de provincie Zuid-Holland ondervonden weggebruikers de afgelopen 3 maanden de meeste hinder van files. Maar ook in de drukke provincies Noord-Brabant en Gelderland nam het aantal files de afgelopen maanden toe, zo blijkt uit de kwartaalanalyse van de ANWB. Tijdens de weekeinden groeide het aantal files in de provincies Zuid Holland, Noord Brabant en Zeeland sterk. Dankzij het mooie zomerweer waren veel mensen onderweg richting kust en overige recreatiegebieden.

Spitsbrekers gestart

Om Nederland weer in beweging te krijgen zijn ANWB Zakelijk en BNR Nieuwsradio vandaag gestart met het platform Spitsbrekers. Het belangrijkste doel van Spitsbrekers is om samen met bedrijven tot concrete oplossingen te komen om files te verminderen/vermijden. Een jaar lang wordt elke donderdag om 17:20 in het BNR-programma Spitsuur aandacht besteed aan Spitsbrekers. Er komen bijvoorbeeld experts aan het woord en er worden items gemaakt met files en ‘file voorkomen’ als hoofdonderwerp.

Ook Spitsbrekers podcasts

Mocht je op donderdag geen tijd hebben om te luisteren, dan is het goed om te weten dat je de uitzendingen terug kunt vinden. Ook verschijnt binnenkort de eerste Spitsbrekers podcast waarin dieper en langer op het thema wordt ingaan.

Ben je ondernemer? Doe dan mee!

Ding als ondernemer mee naar de titel ‘Spitsbreker van het Jaar’. Breng aantoonbaar het aantal door werknemers afgelegde spitskilometers op de weg terug. De winnaar wordt in september 2019 bekendgemaakt.

Zo kun je als bedrijf meedoen