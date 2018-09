Snel weer op weg bij de meest voorkomende pechgevallen

20 september 2018 Accu- en bandenproblemen zijn al jaren de meest voorkomende problemen waardoor een automobilist met pech langs de weg staat. ANWB Zakelijk helpt jou en je berijders onder andere bij deze meest voorkomende pechgevallen. En wat de Wegenwacht wel of niet voor je klanten doet, dat bepaal je helemaal zelf. Want alles wat we doen is maatwerk.

Wil je weten hoe ANWB Zakelijk ervoor zorgt dat jouw berijders snel weer hun weg kunnen vervolgen? Bekijk dan onderstaande video.