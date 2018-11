Nog snel profiteren van lage bijtelling wordt lastig

13 november 2018 Ondernemers hebben in theorie nog eventjes om een dure volelektrische zakenauto aan te schaffen met slechts 4 procent bijtelling over de gehele cataloguswaarde. Voorwaarde is echter dat de 1e tenaamstelling dit jaar is. Dat wordt lastig als er een lange levertermijn voor de auto is.

De belastingdienst gaat nieuwe regels voor de bijtelling hanteren. Het bijtellingspercentage voor privégebruik van een volelektrische auto blijft tot en met 2020 4 procent. Na 1 januari 2019 is echter deze extra lage bijtelling alleen nog voor volelektrische auto’s met een cataloguswaarde tot maximaal 50.000 euro. Over wat de auto boven dit bedrag kost, moet 22 procent bijtelling worden betaald. Met een dure volelektrische auto scheelt dat dus duizenden euro’s. Wie bijvoorbeeld nog een dure Tesla wil, vist wellicht achter het net: Tesla-dealer Mister Green hanteerde als uiterste besteldatum 15 juli.

Alle bijtellingspercentages

Voor de overige typen elektrische auto’s verandert er dit jaar en volgend jaar qua bijtelling niets. De bijtelling voor plug-in hybrides (PHEV) blijft 22 procent tot 2020. Deze hogere bijtelling komt vooral doordat er met dit type auto’s veel minder kilometers elektrisch worden afgelegd dan verwacht. Het kabinet bouwt de belastingvoordelen dan ook af.

Milieuzorgen

Elektrisch autorijden wint snel terrein in deze tijd met grote milieuzorgen. Veel modellen hebben tegenwoordig een elektrische variant. Er zijn fraaie nieuwe volelektrische auto’s op komst. Ook voor onder de 50.000 euro – toch een behoorlijke som geld dat niet iedereen meteen kan/wil neertellen voor een zakenauto – is er steeds meer moois te krijgen. Dat blijkt duidelijk uit het overzicht van de ANWB, die schoon rijden graag stimuleert.

Overzicht van het huidige aanbod aan volelektrische auto’s

Actieradius

Alhoewel de actieradius van de volelektrische auto elk jaar weer beter wordt, houdt het voor een zakelijk rijder nog niet echt over. Dit blijkt ook uit de praktijktesten van de ANWB. Met een paar honderd kilometer is de accu doorgaans leeg. Prima voor woon-werkverkeer (dat zijn tenslotte ook zakelijke kilometers voor auto van de zaak) of kortere ritten bijvoorbeeld in de stad. Maar voor wie dagelijks fors meer kilometers rijdt en geen tijd heeft om lang bij een laadstation te bivakkeren, moeten er technisch nog wat stappen worden gezet. Dat die grotere actieradius er aan zit te komen, staat vast. Qua rijcomfort heb je als zakelijk rijder in elk geval niets meer te klagen.