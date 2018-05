Zzp’er Tim wint restyling van zijn bedrijfsbus

23 mei 2018 Zzp’er Tim van Aaken van Lite audio is dolblij met de restyle van zijn bedrijfsbus. Hij heeft deze gewonnen met een actie van Wegenwacht voor de Zaak. “Mijn bus is het belangrijkste dat ik heb”, zegt Tim vol overgave. Zijn maagdelijk witte Fiat Ducato is kortgeleden voorzien van professionele bedrijfsstickers. Tim verwacht er veel van: “Ik ben nu zichtbaar als ik bijvoorbeeld op een muziekfestival sta”.

Disco

Tim van Aaken uit Sleeuwijk is een jonge ondernemer. 30 jaar, opgeleid tot installateur installatietechniek aan de ROC in Eindhoven, volgde hij toch zijn passie. “Ik draaide altijd disco. Via deze hobby ben ik bij een bedrijf terechtgekomen waar ik wel eens meehielp bij tentfeesten. Daarna heb ik drie jaar gewerkt bij een collega-bedrijf en ben toen voor mezelf begonnen met allerlei apparatuur voor optredens en feesten.”

Meukband

Tim: “Sinds 1 januari 2017 ben ik zelfstandig bezig. Daarvoor heb ik trouwens nog wel drie jaar in een vof (vennootschap onder firma) gezeten met mijn vader, die in de keukenbladen zit. Ik heb een paar muziekbands in mijn bestand zitten waarvoor ik vast beeld en geluid regel. Er zit een eentje bij die behoorlijk begint door te komen in Nederland. Dat is Ierse folkgroep Acting The Maggot. Ook regel ik het geluid en licht voor de Meukband.”

Hoe belangrijk is de bus voor jou?

Tim: “Die is heel belangrijk voor mij. Ik kan echt niet zonder. Deze dieselbus uit 2009 heb ik in januari 2017 gekocht. Toen had hij 195.000 gelopen, nu staat er 265.000 km op de teller. Het is een diesel. Elektrisch rijden is voor mij geen oplossing. Dan houdt het met 70 à 90 km op. Zolang daar geen oplossing voor is, moet ik wel voor andere brandstof gaan.”

Je hebt gekozen voor ANWB voor de Zaak. Waarom?

Tim: “Voor die tijd, toen ik nog gewone personenauto’s reed, was ik altijd al particulier lid van de ANWB en dat beviel. Zakelijk ben ik nu dus lid van ANWB voor de Zaak. Behalve voor de Wegenwacht ook voor het gemak van de tankpas en de handige samenwerking met Yellowbrick voor het parkeren.”

Heb je je nog georiënteerd bij andere aanbieders?

Tim: “Nee. Ik ben zoals gezegd altijd lid geweest van de ANWB, net als mijn vader trouwens. Ik heb er bovendien Vervangend Vervoer bij en dat is erg belangrijk als je stil valt. Ik heb het een keer gehad met een ander busje dat vastliep op de snelweg. Toen heb ik een vervangend busje gekregen. Dat is erg prettig.”

Lite

Hoe werf je klanten tot nu toe?

Tim: “Het gaat voornamelijk via mond tot mond-reclame. De stickers zijn een mooie toevoeging voor mijn bus. Het is mijn eigen logo dat ik zelf in december 2016 heb gemaakt. De naam van mijn bedrijf heeft mijn toenmalige vriendin bedacht: Lite audio. Dus niet Light maar Lite zoals dat tegenwoordig vaak in Amerika wordt geschreven. Mijn bedrijfslogo is simpel. Ik zie er heel wat rijden in onze branche en dan zie je veel bonte uitvoeringen met mengpanelen, geluidsboxen enzovoorts. Dat leidt vind ik af van de boodschap. De rest zien ze wel op de website.”

Zichtbaar

Verwacht je meer omzet door de reclame op de bus?

Tim: "Dat is lastig te zeggen. Natuurlijk is het wel echt een zichtding. Dus je bent zichtbaar als je bijvoorbeeld op een festival staat. Je wordt makkelijker gevonden. Veel bedrijfsbussen zijn blanco die daar staan. Maar ik kom ook veel bussen met reclame tegen van collega’s en dan denk je hé, die en die zijn er ook. Zo werkt het wel.”