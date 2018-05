Tips van onze hulpverleners

Maak je auto vakantieklaar

30 mei 2018 Wist je dat je met Wegenwacht Europa Service hulp krijgt bij pech tijdens een zakenreis naar het buitenland, maar ook tijdens je vakantie? Alles geregeld in één pakket. Pech in het buitenland is extra vervelend, dus ga goed voorbereid op vakantie. Want een vakantie voor jou, is geen vakantie voor je auto. Die moet honderden kilometers hard werken. Soms over wegen vol gaten, zandwegen en hobbelpaadjes en als het even tegenzit, aan de kant met een lekke band.

Gelukkig kun je, met de juiste voorbereiding, de kans op pech wel een stuk verkleinen. En met Wegenwacht Europa Service word je ingeval van pech snel weer op weg geholpen.

Maak je auto vakantieklaar

Vloeistoffen

Inspecteer voor vertrek het niveau van de koelvloeistof, de ruitenwisservloeistof en het oliepeil van de auto.

Reservewiel

Mocht de auto niet zijn uitgerust met een standaard reservewiel, neem die dan samen met krik en wielboutsleutel mee.

Verlichting

Slechte verlichting brengt grote risico’s met zich mee. Loop daarom alle lampen na.

Bandenspanning

Zorg voor de juiste bandenspanning. Als de auto zwaar wordt beladen, moet de bandenspanning worden verhoogd om brandstof te besparen en een goede wegligging te behouden. Controleer ook je bandenprofiel.

Ruitenwissers

Wanneer ruitenwissers overdreven veel geluid maken of strepen trekken, wordt het tijd de wisserbladen te vervangen.

Ook handig

Neem de reservesleutel mee. Denk ook aan routekaarten, vignetten en milieustickers.