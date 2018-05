Ondernemers kunnen diesel beter mijden

11 mei 2018 Een diesel van de zaak wordt in rap tempo onaantrekkelijk voor ondernemers. Financieel lever je er steeds meer op in en waar mag je straks überhaupt nog rijden met je zakenauto of bestelbus op diesel?

Diesels zitten al een aantal jaren in het verdomhoekje. De uitstoot van deze motoren is een aanslag op het leefklimaat in vooral de binnensteden. Mede door het verbannen van voertuigen op diesel hoopt de overheid de lucht te klaren. Dat heeft een goede reden want bij de verbranding van diesel komen stikstofoxides vrij die zeer schadelijk zijn voor de gezondheid.

Kilometervreters

Dat diesels niet of nauwelijks nog welkom zijn in de steden, heeft grote gevolgen voor ondernemers. Zakenmensen zijn tenslotte van oudsher kilometervreters die dagelijks op weg zijn van afspraak naar afspraak, vaak in de stad. Diesel was populair voor de langere trajecten want hiermee reed je veel voordeliger dan met benzine, ondanks de hogere motorrijtuigenbelasting. Het omslagpunt lag aanvankelijk rond de 20.000 km per jaar. Met de komst van de kleine moderne dieseltjes was dat omslagpunt in Nederland fiscaal al bij 15.000 km.

Afscheid

Die tijd is voorbij. De diesel is anno 2018 een paria op de weg en er wordt in versneld tempo afscheid van genomen. Teken aan de wand zijn de vele steden in Nederland die een milieuzone voor de (binnen)stad hebben ingesteld of er mee bezig zijn. Nu worden vooral de verouderde dieselmotoren geweerd, maar de eisen (bouwdatum, dieselmotortype) worden in rap tempo strenger.

Duitsland

De discussie over de milieuzones wordt niet alleen in Nederland gevoerd, maar in heel Europa. Zo willen Parijs en Madrid dieselauto’s in 2025 helemaal verbieden. In Duitsland, voor Nederlandse ondernemers een belangrijk afzetgebied, is een landelijke regeling voor het verbannen van diesels in de maak. Door een uitspraak enkele weken geleden van de hoogste administratieve rechter in Duitsland kunnen steden echter nu al diesels weren die niet voldoen aan de hoge Euro-6-norm. Dan heb je het over heel jonge (zaken)auto’s.

Verbod in Nederland

De ANWB acht de kans overigens niet zo groot dat dergelijk ingrijpend dieselverbod in Nederland wordt ingesteld, zegt de organisatie tegen persbureau ANP. Het vrachtvervoer ziet ook geen grote problemen. Volgens Transport en Logistiek Nederland (TLN) zullen de Duitse maatregelen Nederlandse transporteurs weinig zeer doen omdat zij de binnensteden nauwelijks aandoen. Het irriteert TLN wel behoorlijk dat de camera’s bij de Nederlandse milieuzones alleen Nederlandse vrachtwagens controleren. Buitenlandse truckers met hun verouderde vrachtwagens kunnen in Nederland zonder problemen doorrijden. De minister belooft het probleem aan te pakken.

Dieselauto nog goedkoper?

Met alle maatregelen die overheden willen nemen tegen diesels, stellen ondernemers zich terecht de vraag of zij nog moeten investeren in deze voertuigen. Een voordeeltje dat je hier in Nederland nog hebt, is dat de prijs van diesel gemiddeld zo’n drie dubbeltjes per liter goedkoper is dan benzine. Hoe lang nog is de vraag. Het prijsverschil is Europees gezien uitzonderlijk. Overal kruipen de prijzen van benzine en diesel de laatste jaren naar elkaar toe. Volgens Mobiliteitsclub VAB is de prijs van diesel in bijvoorbeeld Frankrijk in twee jaar gestegen met 38 procent, in België met 33 procent. Bovendien, wat is straks nog de restwaarde van je diesel? Compenseren de enorme kortingen bij aankoop nog de lagere inruilwaarde?

Verkoop stokt

Autofabrikanten zien ook de bui hangen. Een paar voorbeelden: BMW heeft in Duitsland beloofd om leasediesels om te ruilen voor benzinemodellen in de nabijheid van een milieuzone waarin de diesel niet meer mag rijden. Toyota heeft recent besloten te stoppen met de verkoop in Europa van personenwagens met een dieselmotor. Nog even en ondernemers hoeven de keus tussen het soort motoren niet meer te maken: er is dan gewoon geen nieuwe diesel meer te koop. Volgens de Rai was in 2015 zo’n 30 procent van alle nieuw verkochte personenauto’s een dieselmotor, in 2017 was dat 17 procent.