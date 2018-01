Veel ‘nieuwe’ klassieke zakenauto’s in 2018

15 januari 2018 Een nieuw jaar, levert veel ‘nieuwe’ klassieke zakenauto’s op. Zowel bij de oldtimers (auto’s van 40 jaar en ouder) als bij de youngtimers (15 jaar en ouder) zijn er in 2018 vele mooie auto’s ingestroomd die het hart van menig mkb’er en zzp’er sneller laat kloppen. De kosten voor deze oudere zakelijke voertuigen verschillen nogal. Goed rekenen voor het zakelijk gebruik is het devies.

De youngtimer was in 2017 ongekend populair onder mkb’ers en zzp’ers en zal dit volgens deskundigen ook dit jaar blijven. Zowel als koop als in de lease. Een youngtimer is een zakenauto van 15 jaar of ouder. Momenteel zijn er 28.403 youngtimers geregistreerd als leaseauto op de zaak. In 2014 waren er nog 19.254 in de lease, aldus de Bovag. Bijna 48 procent stijging in een paar jaar tijd. Het werkelijke aantal youngtimers bij ondernemers ligt vele malen hoger.

Youngtimers die zakelijk worden gereden en waarover bijtelling wordt betaald zitten hier namelijk nog niet bij.

Het fiscale voordeel voor ondernemers is dat de bijtelling van youngtimers wordt gerekend over de dagwaarde (waarde in het economisch verleer) van de auto. Dat kan fraaie rekensommen opleveren. Een dure auto van 15 jaar oud heeft tenslotte flink aan waarde ingeboet en is nu relatief goedkoop te koop.

Dagwaarde

Normaal gesproken betaal je tegenwoordig, elektrische auto’s nagelaten, 22 procent over de cataloguswaarde van de auto aan bijtelling. Bij youngtimers is dat afhankelijk van de CO2-uitstoot, maximaal 35 procent (bij meer dan 110 gram CO2-uitstoot) van de dagwaarde. Wie dan zijn auto goed onderhoudt kan de komende jaren verhoudingsgewijs goedkoop rijden. Er circuleren op internet allerlei lijsten van autoblogs van ‘betrouwbare youngtimers’ die in 2018 op de markt zijn gekomen. Laat je auto in elk geval deskundig keuren.

Klassiekers

Zakelijk rijden in een klassieker van 40 jaar of ouder kan prima, maar houd rekening met extra kosten voor onderhoud. Een oldtimer is verder vaak duurder in aanschaf dan een youngtimer, ook al was de catalogusprijs indertijd een koopje naar de huidige maatstaven. Dit betekent dat 35 procent van de dagwaarde van een oldtimer hoog kan uitpakken voor de zakelijk rijder. Een voordeel als de oldtimer op de zaak staat is wel dat het dure onderhoud fiscaal aftrekbaar is. Een kwestie van rekenen dus. Uiteindelijk telt wat je zelf wilt, ook qua zekerheid van vervoer. Kopers van klassiekers zijn volgens VWE Trend vooral mannen tussen de 46 en de 55 jaar en 65-plussers.

Vrijstelling

De belastingdienst verleent vrijstelling van de motorrijtuigenbelasting voor motorrijtuigen die minimaal 40 jaar geleden voor het eerst in gebruik zijn genomen. (Voor vrachtauto's en autobussen geldt deze vrijstelling alleen je deze niet bedrijfsmatig gebruikt). Volgens het CBS zijn er steeds meer auto’s van 40 jaar of ouder. Begin 2015 waren dit er 122.000, 8500 meer dan een jaar eerder. Die aanwas komt door de nieuwe instroom van 40 jaar oude wagens. “Het deel dat wegvalt door export of sloop is een stuk kleiner”, aldus het CBS.

Overgangsregeling

Voor wie een iets jonger voertuig rijdt dan de oldtimergrens heeft de fiscus een overgangsregeling. Je betaalt dan maximaal 122 euro motorrijtuigenbelasting per jaar. Je kunt overigens pas deelnemen aan de overgangsregeling vanaf 1 januari van het eerstvolgende kalenderjaar. Voor dit jaar zal het dus niet meer lukken. Houd er rekening mee dat wie gebruik maakt van de overgangsregeling met het betreffende voertuig niet de openbare weg op mag in december, januari en februari.