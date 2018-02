Staat van de accu cruciaal bij aankoop tweedehands e-car

09 februari 2018 Veel zzp’ers en mkb’ers willen graag een elektrische auto rijden. De hoge aanschafprijs van deze voertuigen is echter voor, met name, kleine ondernemers een struikelblok. Een alternatief is een tweedehands elektrische auto kopen. Een aantal tips voor een succesvolle zoektocht.

Geringe keuze

Er wordt al een aantal jaren elektrisch gereden op de Nederlandse wegen. Langzamerhand komen er vol elektrische auto’s op de tweedehands markt. Het aanbod van e-cars als de Nissan LEAF en de Renault Zoe, is in aantal nog gering. Afgaande op aanbodcijfers eind november van verschillende Nederlandse sites komen er puur elektrisch rond de 200 wagens in beeld met een maximumprijs van 15.000 euro. Dan is er nog geen selectie gemaakte op model en uitvoering. Het aanbod wordt de komende jaren wel beter. Ter illustratie: de ANWB zet op een rij welke vol-elektrische auto’s nu op de markt zijn.

Hoe goed zijn de accu’s nog?

Een vraagteken bij een tweedehands e-wagen is de staat van de accu’s. Vooral de oudere types hebben toch al niet zo’n grote actieradius en als de batterijen ook nog slecht zijn dan zie je jezelf van de winter al staan langs de snelweg. De kosten van een set nieuwe batterijen zijn namelijk hoog (tussen de 5.000 euro en 15.000 euro).

Laat je wagen keuren

Deskundigen stellen dat het meevalt met de levensduur van de accupakketten en dat ze eigenlijk bijna geen probleemgevallen kennen. Lees bijvoorbeeld deze ANWB-blog. Laat in elk geval de accu’s keuren. Bovendien, een elektrische auto is verder een normale wagen met kans op verborgen schades en mankementen. Keuren kan sowieso geen kwaad.

Importeren

Zoals al gesteld, is het aanbod in Nederland beperkt. Wie het aandurft, kan een elektrische auto importeren uit het buitenland. Als je bijvoorbeeld kijkt op Duitse sites met dezelfde maximumprijs van 15.000 euro, dan kom je op een aanbod van rond de 800 auto’s.

Geen BPM

Importeren van auto’s is populair. Dit jaar wordt zelfs een recordjaar met ruim 200.000 ingevoerde auto’s, blijkt uit cijfers van de Rijksdienst van het Wegverkeer. Die enorme aantallen komen mede doordat landen als Duitsland en Frankrijk geen BPM kennen. BPM is de belasting van personenauto’s en motorrijwielen. Deze wordt sinds 1 januari 2013 berekend op basis van de CO2-uitstoot.

Dat pakt voor de invoer van een elektrische tweedehands auto extra voordelig uit: je betaalt helemaal niets aan BPM. De overheid: “Voor vol-elektrische auto’s betaal je in 2018 geen BPM. Dit blijft zo tot en met 2020. Het kabinet wil volledig elektrisch rijden stimuleren en draagt zo bij aan een beter klimaat en milieu.”

Californië

Duitsland is hét land om een tweedehands auto te kopen, maar wat betreft vol-elektrische auto’s kun je ook denken aan import uit Amerikaanse staten als Californië. Een populair type is daarbij de Fiat 500-e. Mocht je een import van een vol elektrische auto uit een ver land overwegen, let er dan op dat er een type goedkeuring van de wagen is in Europa. Anders valt de keuring erg duur uit.