Hulpverlening bij een pechgeval: ‘Volvo vertelt over de samenwerking met ANWB Zakelijk’

11 december 2018 ‘Designed around you’, zo luidt de strategie van Volvo waarin de mens meer dan ooit centraal staat. Volvo laat hiermee zien dat zij haar klanten goed begrijpt en een ervaring willen geven die op hen is afgestemd. In deze strategie heeft Volvo een waardige partner gevonden aan ANWB Zakelijk en is er inmiddels een samenwerking van 16 jaar opgebouwd.

Klantverwachtingen liggen hoog

In 1927 rolde de eerste Volvo in Zweden van de productielijn. Sindsdien is Volvo door vele innovaties uitgegroeid tot waar ze nu staat; één van de meest vooruitstrevende en gerespecteerde automerken wereldwijd, waarbij veiligheid, kwaliteit en duurzaamheid voorop staan. Binnen Volvo zijn ruim 38.000 werknemers actief. Ze produceren schone auto’s, ontwikkelen nieuwe veiligheidssystemen en oplossingen voor complexe mobiliteitsvraagstukken. Daarmee dragen ze bij aan een duurzame samenleving waarbij mobiliteit van de klant altijd centraal staat.

“Klanttevredenheid is voor ons een van de belangrijkste elementen”, geeft Marjan de Ridder, Manager Customer Relations bij Volvo, aan. “De huidige Volvo-rijder heeft hoge verwachtingen, zowel van ons product als van onze service. Men wil direct een antwoord, accuraat geholpen worden en ook goede hulpverlening bij een eventueel pechgeval. Die hulpverlening kan variëren van het uitvoeren van een reparatie ter plaatste door de Volvo-dealer of een Wegenwacht, tot aan het regelen van voorzieningen om klant en auto vanuit het buitenland weer thuis te krijgen.”

Geen betere hulpverlener binnen de EU

Pechhulp is sinds jaar en dag onderdeel geweest van de serviceverlening van Volvo. Wie zijn Volvo in onderhoud heeft bij een Volvo dealer, kan gebruikmaken van de Volvo pechhulp, ongeacht de leeftijd van de auto. Volvo is hiervoor een samenwerking aangegaan met ANWB Zakelijk.

“Je kunt geen betere hulpverlener hebben in Europa dan de ANWB”, aldus Marjan de Ridder. “Zowel Volvo als de ANWB zijn laagdrempelige organisaties. Iedereen is toegankelijk, waardoor er snel contact en overleg mogelijk is om een berijder de hulp te bieden die op dat moment nodig is.” Vanaf 2002 hebben Volvo en ANWB Zakelijk ook een Europese samenwerking, waardoor klanten van Volvo ook in het buitenland kunnen rekenen op de hulpverlening van de ANWB. Omdat dit concept zo goed verloopt, is de samenwerking tussen ANWB en Volvo importeurs in Europa verder uitgerold.

ANWB als verlengstuk van de service van Volvo

“Net als bij Volvo zijn de medewerkers van de ANWB erg gepassioneerd in hun werk. Wij ondersteunen de hulpverleners van de ANWB Alarmcentrale door het geven van trainingen op het gebied van merkbeleving, maar ook verzorgen wij technische training voor de Wegenwacht op onze locatie in Beesd”, aldus Marjan. ANWB-medewerkers worden zo een schakel tussen Volvo en de klant. “Het is voor ons belangrijk dat de klant ervaart dat de hulpverlening deel uitmaakt van Volvo en dat de serviceverlening ook op het niveau van Volvo wordt geleverd.”