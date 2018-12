Podcast 2 Spitsbrekers: files verminderen start bij jezelf

Gedragsverandering is het allerbelangrijkst

19 december 2018 Files terugdringen, het is iets wat we allemaal graag willen. En wist je dat jij daar zelf invloed op hebt? Laten we vooropstellen dat files nooit helemaal zullen verdwijnen, maar je kan je eigen file wel oplossen.

Met die gedachte in het achterhoofd zijn BNR Nieuwsradio, ALD, MoveMove en ANWB Zakelijk een samenwerking aangegaan en hebben de Spitsbrekers-competitie opgezet. Spitsbrekers is een competitie waarin bedrijven ideeën inbrengen om de filedruk terug te dringen. Het bedrijf met het beste idee wordt, na beoordeling door een vierkoppige jury, uitgeroepen tot ‘Spitsbreker van het Jaar’.

Fileleed terugdringen

Tot september 2019 wordt er iedere maand een nieuwe podcast van Spitsbrekers gelanceerd door BNR Nieuwsradio. In de tweede uitzending is Gerard Tertoolen (verkeerspsycholoog en jurylid van Spitsbrekers) te gast. In deze podcast worden onder andere de tien bedrijven bekendgemaakt die strijden om de titel ‘Spitsbreker van het Jaar’. Elke week komen een aantal van deze bedrijven aan bod en leggen zij uit hoe hun idee bijdraagt aan het verminderen van het fileleed in Nederland.

In deze uitzending meer over de oplossingen van Amber Mobility, Suzuki en de Volocopter. Waarin Amber Mobility meer verteld over het gebruik van deelauto’s op de Zuidas, hoe Suzuki haar medewerkers de kans geeft om hun motorrijbewijs te halen om zo files te kunnen ontwijken. En meer over de Volocopter, een helikopter die personen kan vervoeren en zo over de files heen kan vliegen.