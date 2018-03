Meer hulpverleningen dit wintersportseizoen

07 maart 2018 Dit wintersportseizoen kwamen er veel meldingen binnen bij de ANWB Alarmcentrale. Zo’n 3.000 Nederlanders hebben zich bij de Alarmcentrale gemeld met autopech. Dat zijn er 400 meer ten opzichte van vorig seizoen. Van december 2017 tot en met 6 maart 2018 werden bijna 1.500 onfortuinlijke wintersporters geholpen met persoonlijk letsel. Dat aantal bleef ongeveer gelijk aan dat van vorig jaar.

Meer autopech en letsel door extreme kou

De afgelopen week deed zich een piek voor in het aantal meldingen van wintersporters die letsel hadden opgelopen en van vakantiegangers die met autopech waren gestrand op weg naar hun vakantiebestemming of terug naar huis. De extreme kou die over heel Europa trok zorgde ervoor dat skipistes veranderden in ijsplaten, waardoor wintersporters harder ten val kwamen, vaak met letsel tot gevolg.

Daarnaast zijn de accu's van veel auto’s niet bestand tegen zulke lage temperaturen, tot wel -29 graden. Ook pechgevallen met vastgevroren portieren, sloten en handremmen kwamen veel voor.

Meest voorkomende wintersportletsels

De meeste wintersporters meldden zich met knieletsel of met beenfracturen. De top vijf van meest voorkomende wintersportletsels van afgelopen wintersportseizoen:

Kniebandletsel Fracturen van enkel, onderbeen of knie Fracturen van scheenbeen en kuitbeen Sleutelbeenfracturen Pols-arm- en elleboogfracturen

De meeste meldingen kwamen uit Oostenrijk, voor Nederlanders nog altijd het meest favoriete wintersportland, gevolgd door Frankrijk en Zwitserland. 154 patiënten moesten met een ligtaxi of ambulance thuisgebracht worden.

Tips van de Wegenwacht om autopech in de kou te voorkomen

Bij bevroren portierslot: houd een boterhamzakje met warm water tegen het slot aan

Bij dichtgevroren portier: rondom eerst voorzichtig dichtduwen (ijs breken) alvorens portier open te trekken

Haal ruitenwisser van automatische stand en maak ze los voor je aanzet op een bevroren ruit

Zet je auto bij parkeren niet op de handrem, maar in de eerste versnelling

