Nieuwe elektrische auto's voor Wegenwacht

19 juli 2018 De Wegenwacht krijgt nieuwe elektrische voertuigen. Omdat in de toekomst het aantal elektrische voertuigen zal toenemen en deze eigen soorten pechgevallen kennen, komt de Wegenwacht met oplossingen om ook deze pechgevallen ter plekke te verhelpen.

De nieuwste elektrische voertuigen waren vandaag te bewonderen, zoals de Nissan E-NV 200. Deze elektrische auto heeft een EV Charger, waarmee de Wegenwacht een stilgevallen elektrische auto ter plekke opladen.

Inzet nieuwe elektrische voertuigen

De Wegenwacht gaat de Nissan E-NV 200 inclusief EV Charger bij wijze van proef in de regio Amsterdam inzetten. Ook zijn de Volkswagen E-Golf en de ZERO elektrische motorfiets geïntroduceerd. De Volkswagen E-Golf krijgt als standplaats Schiphol. De elektrische motorfiets zal in en rond Amsterdam worden ingezet.

Elektrische wegenwachtfiets

Al langer is er ‘de fietsende Wegenwacht’, die op een e-bike rondrijdt Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag. Verder is er de elektrische Smart Forfour die de Wegenwacht aanbiedt als vervangend vervoer voor ANWB-leden.

Pechhulp aan elektrische voertuigen

De Wegenwacht krijgt steeds vaker te maken met pechgevallen met elektrische voertugien. Pechgevallen zoals een lekke band worden net als bij andere voertuigen bijna altijd ter plekke verholpen. Voor pechgevallen als een leeggevallen batterij en vastzittende laadstekker moet meestal uitgeweken worden naar de werkplaats. De wegenwachten krijgen speciale trainingen om bij storingen in elektrische voertuigen een inschatting te maken rondom de veiligheid. Innovaties, zoals de Nissan met EV Charger, zorgen ervoor dat ook pechgevallen bij elektrische voertuigen ter plekke verholpen kunnen worden.

