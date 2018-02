Extra drukte verwacht bij Wegenwacht door kou

23 februari 2018 Volgens de weersverwachtingen wordt het de komende dagen steeds kouder, tot onder -10. Door het koude weer verwacht de Wegenwacht flink meer pechgevallen en dus ook vaker te moeten uitrukken.

Tot en met zondag worden ongeveer 10% meer pechgevallen verwacht. Veel mensen vertrekken dan op wintersport. Zij doen er goed aan vooral nog even hun accu te laten doormeten: een temperatuur van -20 in bijvoorbeeld Oostenrijk is voor een Nederlandse accu best heftig.

Tip: bekijk de verkeersprognose wintersport

Maandag, dinsdag en woensdag worden zeker veertig extra wegenwachten ingezet op de weg, dan zal het aantal pechgevallen zo'n 20% meer zijn dan gebruikelijk. Op een 'normale' dag helpt de Wegenwacht zo'n 3.000 leden met pech. Volgende week kunnen dat er wel 4.000 worden.

Ook op de alarmcentrales worden extra mensen ingezet.

Voorkom pech

Met de juiste voorbereiding kun je de kans op pech een stuk verkleinen. Bekijk de tips van de Wegenwacht voor autorijden in de winter. Echt met een goed gevoel op weg? Vergeet dan niet Wegenwacht Service af te sluiten. Want met meer dan 900 wegenwachten is de beste pechhulp altijd dichtbij. Nu 20% korting op Wegenwacht Nederland Standaard en Wegenwacht Europa Standaard.

Bekijk de pakketten