Wegenwacht weer actief op Lowlands

13 augustus 2018 Bezoekers van het Lowlands Festival in Biddinghuizen kunnen dit weekend weer rekenen op de service van de Wegenwacht. Een team van vijf wegenwachten bereidt zich voor op het muziekevenement.

Assistentie is gewoonlijk vooral voor, tijdens en na afloop welkom. Op maandag 20 augustus, als het overgrote deel van de 50.000 bezoekers met hun auto’s en motoren vertrekt, zullen de wegenwachten op de parkeerterreinen aanwezig zijn om pechklanten weer op weg te helpen. De inzet van de Wegenwacht is deze dagen gratis en exclusief voor de festivalgangers.

Doordat de wegenwachten al op de parkeerterreinen aanwezig zijn, wordt vermeden dat zij tegen de stroom van vertrekkende mensen in de pechklanten moeten zien te bereiken.

130 auto's weer aan de praat

Voorgaande jaren kregen de wegenwachten op maandag-de-day-after zo’n 130 auto’s weer aan de praat. De meest voorkomende pechgevallen waren een tekort aan brandstof door lang stilstaan en stapvoets rijden in de Lowlands-file, koelingsproblemen en startproblemen doordat lampen of binnenverlichting was blijven branden. Ook dit jaar verwacht het wegenwachtteam weer hun handen vol te hebben.

