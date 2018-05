Rectificatie walstroomartikel Waterkampioen 5

09 mei 2018 In Waterkampioen 5, pagina 32, in het artikel over stroom aan boord, zijn door technisch-menselijk falen enkele regels tekst weggevallen.

Klik voor de correcte versie van het walstroomartikel op de button 'Lezen' hieronder.

Lezen (pdf)