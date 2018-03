ANWB stopt met waterkaarten-app

08 maart 2018 De ANWB stopt per 31 maart met de exploitatie van de ANWB Waterkaarten-app. Deze app wordt vervangen door een nieuwe Waterkaarten-App. Gebruikers zullen er niet veel merken. Het enige verschil is dat ze niet langer een abonnement bij de ANWB afsluiten, maar kunnen overstappen op de Waterkaarten-app van de nieuwe partner.

Gebruikers die op dit moment een abonnement op de waterkaarten-app hebben merken niets. Nieuwe gebruikers kunnen een abonnement afsluiten bij The Mobile Company, de oorspronkelijke ontwikelaar van de app. De ANWB zorgt ervoor dat alle gebruikers tot aan het einde van de abonnementsperiode probleemloos van de ANWB Waterkaarten-app gebruik kunnen maken.

Na het stopzetten van de ANWB Waterkaarten-app zet The Mobile Company een nieuwe versie online, die gebruik maakt van de ANWB waterkaarten. Zo kunnen gebruikers in elk geval in het vaarseizoen 2018 nog digitaal navigeren op het water. Ook de Windows-versie van de app blijft in 2018 bestaan.

Hoge investeringen

De exploitatie van de app is voor de ANWB niet rendabel en vergt te hoge investeringen om deze op kwaliteitsniveau te houden. De bond neemt niettemin haar maatschappelijke positie als voorvechter van veiligheid op het water en in het verkeer serieus en zal zich daarom blijven inzetten voor de veilige navigatie op de Nederlandse wateren.

Zo blijft de ANWB de papieren waterkaarten uitgeven en is zelfs bezig met een investeringstraject om deze kaarten nog beter te maken. In de loop van 2018 worden de kaarten geheel herzien. Deze herziene kaarten verschijnen naar verwachting in het voorjaar van 2019. De frequentie van het updaten van de kaarten wordt opgevoerd van ééns per twee jaar naar ééns per jaar.

Gebruikers met vragen kunnen terecht op dewaterkaartenapp.nl of e-mail waterkaarten@themobilecompany.com.