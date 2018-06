Maak de Volvo Ocean Race mee met de Waterkampioen

05 juni 2018 In samenwerking met Volvo en de Nederlandse teams is de Waterkampioen er in geslaagd een paar mooie lezersacties te organiseren voor de Volvo Ocean Race in Den Haag.

Volvo Car Nederland

Volvo Cars is de trotse naamdrager van de Volvo Ocean Race. De ogen van zeilliefhebbers wereldwijd zullen op Nederland zijn gericht als de boten voor de kust van Den Haag finishen en aanmeren in de haven van Scheveningen.

Volvo Car Nederland nodigt één lezer, samen met een introducee, op woensdagmiddag 27 juni uit in het Volvo Paviljoen. Hier geniet je van een uitgebreide lunch, waarna een ervaren insider je deelgenoot maakt van de ins & outs van de VOR. Dit programma wordt afgesloten met een spectaculaire tocht op een RIBboot. Wil je kans maken op deze onvergetelijke dag?

Team Brunel

Win een ‘meet & greet’ voor 2 personen op di 26 juni met Team Brunel. Je wordt ontvangen in de Brunel-tent waar je de bemanning ontmoet en krijgt een rondleiding over de VOR65, die vier dagen later alweer de In-Port Race vaart. Vanaf juli is de boot te boeken door bedrijven. Info: anita@sailingholland.net

Team AkzoNobel

Win een ‘meet & greet’ voor 2 personen op di 26 juni met Team AkzoNobel. Je krijgt een privérondleiding door het racedorp én over de wedstrijdboot door een van de bemanningsleden. Probeer de ‘bedden’ eens uit waarop de bemanning acht maanden heeft proberen te slapen!

Winnen?

Mail vóór 15 juni naar waterkampioen@anwb.nl o.v.v. ‘Volvo’, ‘Brunel’ of ‘AkzoNobel’. Vermeld je NAW-gegevens en telefoonnummer. De winnaars krijgen persoonlijk bericht.