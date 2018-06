Jonge gezinnen het water op

19 juni 2018 Om gezinnen in Nederland te bewegen vaker gebruik te maken van watersport en waterrecreatie, werd deze week bij De Kaag Watersport Academy het startschot gegeven van de landelijke Welkom op het water-actie voor jonge gezinnen. Hiervoor verbindt de HISWA de komende maanden gezinnen en watersportorganisaties uit alle twaalf provincies met elkaar.

HISWA-directeur Geert Dijks trakteerde het eerste gezin op een dag op het water. De familie De Mooij uit de provincie Zuid-Holland mocht onder andere meevaren op een botter en een speedboot én kreeg zeilles. Dijks: “Welkom op het water heeft als doel zoveel mogelijk mensen enthousiast te maken voor de watersport en meer uren op het water te laten doorbrengen. Uit onderzoek is gebleken dat er meer Nederlanders zijn die willen watersporten dan dat er watersporters zijn. De campagne laat zien hoeveel mogelijkheden er zijn, hoe toegankelijk watersport en -recreatie eigenlijk zijn én zet de watersport in volle breedte op de kaart. Wij bieden jonge gezinnen de mogelijkheid om zelf te ervaren hoe leuk het is op én rond het water.”

Gezinnen uit alle provincies kunnen zich opgeven voor een dag op het water bij een van de HISWA-bedrijven. Ze kunnen kiezen uit verschillende activiteiten, waaronder motorboot varen, surfen, suppen, waterskiën, kanoën, zeilen of meevaren op een zeilcruise. Ben jij of ken jij een gezin dat een mooie dag op het water verdient?

Meld je aan via welkomophetwater.nl