Waterkampioen verkoopt redactieboot Tijgerhaai

06 februari 2018 ANWB Tijdschrift Waterkampioen verkoopt na 18 jaar trouwe dienst redactieboot de Tijgerhaai, die werd ingezet als proefstation voor bootklussen en voor toeristische vaartochten.

De Tijgerhaai werd in 1999 ‘ontdekt’ door Waterkampioen-fotograaf Bertel Kolthof bij de werf van Jan Kok in Leimuiden. De boot heette toen nog Achatius en was eigendom van z’n ontwerper Theo Gillissen. Gillissen was toen 77 en wilde na dertig jaar zijn schip wel verkopen. Waarmee de Tijgerhaai aan een nieuw, dynamisch leven zou beginnen.

Brandstoffilter-monster

De Tijgerhaai was een drijvend proefstation om van alles en nog wat in de praktijk uit te proberen. Vaak met succes, soms wat minder geslaagd zoals ‘de proef met biodiesel’ die van de Tijgerhaai het meest brandstoffilter-verslindende monster ter wereld maakte. Of die met de saildrive. Een prima opstelling, maar het vereiste om de paar honderd draaiuren van de motor wel een nieuwe keerkoppeling…

Houten opbouw

Na een oproep aan onze lezers kreeg het schip weliswaar zijn oude naam Tijgerhaai terug, maar verder bleef weinig bij hetzelfde. Het interieur ging op de schop en buitenom werd de Tijgerhaai compleet gerestyled. Zowel binnen als buiten, naar een idee van ontwerper Willem Nieland die vond dat een boot met zulke mooie, klassieke lijnen een ‘houten’ opbouw moest hebben.

Reizen

De eerste grote reis met de Tijgerhaai ging door België, daarna volgden Berlijn, van noord naar zuid door Frankrijk en de laatste naar Boedapest. Maar het hoefde niet ‘ver weg’ om memorabel te zijn. Een wintertocht over de Grevelingen, zonovergoten maar - met uitzondering van het zoute water - stijf bevroren. IJsbrekend door het Brabantse land. Een ankerplaats in een uitgestorven Biesbosch. Met een stijve zuidwester tegen door het troosteloze Vlaamse land. Met de Tijgerhaai was het altijd prachtig.

