Nieuw: Vitens Wandelapp

29 mei 2018 Voordat water bij jou uit de kraan stroomt, legt het een hele route af. Die begint in de mooiste natuurgebieden, die ons land rijk is. In de Vitens Wandelapp vind je wandelroutes door deze gebieden in de provincies Utrecht, Friesland, Overijssel, Flevoland en Gelderland.

Tijdens iedere wandeling leer je meer over het waterwingebied en de omgeving. Ieder gebied heeft een uniek verhaal en is erg verschillend. Zo wandel je bijvoorbeeld door veenlandschappen, stadsparken en zandduinen.

De kans is groot dat je onderweg ook dieren tegenkomt. Op de routes vind je onder andere Schotse Hooglanders, salamanders, reeën en veel verschillende vogelsoorten. De app is gratis beschikbaar voor iOS en Android.

Meer informatie & Download de app