Nieuw: Landelijke Wandeldag met ANWB Lenterondjes

08 mei 2018 De ANWB en de 12 provinciale landschappen organiseren voor het eerst op zondag 27 mei een Landelijke Wandeldag om te genieten van de ontluikende natuur van de provinciale Landschappen. Voor deze dag zijn 36 ANWB Lenterondjes voor Nederland ontwikkeld. Vrijwilligers van de ANWB en de Landschappen hebben routes uitgezet en zullen de deelnemers ontvangen.

In elke provincie zijn vanuit één locatie drie wandelroutes van circa 5, 10 en 15 kilometer uitgezet. De korte routes zijn aantrekkelijk om te wandelen met kinderen. Zo is er een speurtocht voor kinderen in Zuid-Holland en kan in een avonturenbos in Brabant worden geklauterd. De langere routes zijn meer voor de fanatieke wandelaars.

De ANWB en de provinciale Landschappen verwachten dat, een beetje afhankelijk van het weer zo’n 10.000 deelnemers de wandelschoenen zullen aantrekken om te wandelen langs de parels van de Nederlandse natuur.

Waar kun je wandelen?

De locaties zijn: Groningen - Museum ’t Rieuw in Nuis; Friesland - Bezoekerscentrum Nationaal Park de Alde Feanen in Earnewâld; Drenthe - Duurzaamheidscentrum Assen; Overijssel - Bezoekerscentrum De Wheem in Balkbrug; Gelderland - Kasteel en park Rosendael in Rozendaal; Flevoland - Natuurpark Lelystad; Utrecht - Parkbos Houdringe en Beerschoten in De Bilt; Noord-Holland – Buitenplaats Leyduin in Heemstede; Zuid-Holland - Duinen van Oostvoorne; Zeeland – Cyclehub in Middelburg; Brabant - Natuurpoort Roovertsche Leij in Goirle; Limburg - Kasteeltuinen Arcen.

Op alle wandellocaties kan er gratis geparkeerd worden en kunnen de bezoekers terecht voor een hapje en een drankje. Ook zijn er toiletten aanwezig. ANWB-leden en leden/donateurs van de Landschappen krijgen op vertoon van hun lidmaatschapskaart een leuke goodiebag.

Wat kost het?

Kosten: deelnemen aan de Lenterondjes kost € 5,- per persoon. (Kinderen t/m 17 jaar gratis). Daarvan wordt € 1,- gedoneerd aan de provinciale Landschappen voor onderhoud van wandelvoorzieningen.

Tot 25 mei zijn tickets te koop via anwb.nl/lenterondjes Daar vind je een overzicht van alle startplaatsen en routes.