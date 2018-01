Wandelroute van het jaar

Shortlist Wandelroute van het jaar bekend

16 januari 2018 Nog vijf van de tien genomineerde routes voor Wandelroute van het jaar maken kans op de begeerde trofee voor de Wandelroute van het Jaar 2018. De vierkoppige Nederlands-Belgische jury maakte vandaag de shortlist bekend.

'Een wandeling rondom Zuid-Limburg', het Roots Natuurpad dwars door Nederland, het Wandelnetwerk Vlaamse-Ardennen, de GR 512 (Brabantse Heuvelroute in Vlaanderen) en een reeks nieuwe wandelingen in het Thorpark in Nationaal Park Hoge Kempen werden uitverkoren.

In totaal liep de jury 1200 kilometer om de genomineerde routes in de praktijk te testen. Het moment suprême van de uitverkiezing is op zaterdag 10 februari 2018, als de jury de winnaar bekendmaakt op de eerste dag van de Fiets- en Wandelbeurs in Gent.