Dit is de 'Wandelroute van het Jaar 2018'

De winnaar is bekend!

14 februari 2018 De winnende wandelroute is "een wandeling rondom Zuid-Limburg". Volgens de jury is de uitverkoren route "een afwisselende en grotendeels onverharde drielandentocht door een grote verscheidenheid aan landschappen".

In totaal liep de jury 1200 kilometer om de genomineerde routes in de praktijk te testen. Het moment suprême van de uitverkiezing was op zaterdag 10 februari 2018. Toen heeft de jury de winnaar bekendmaakt op de eerste dag van de Fiets- en Wandelbeurs in Gent. 'Een wandeling rondom Zuid-Limburg' is een lus van 277 km en doet in 11 pittige etappes drie landen aan: Duitsland, Nederland en België. Voor de jury hebben deze landen niet alleen hun eigen taal, maar ook hun eigen cultuur en natuur, wat de wandeling tot een echte ontdekkingsreis maakt. Er is geen bewegwijzering, de wandelgids van Uitgeverij Gegarandeerd Onregelmatig legt de route uit.

Wat waren de andere genomineerde routes?

Het Roots Natuurpad dwars door Nederland, het Wandelnetwerk Vlaamse-Ardennen, de GR 512 (Brabantse Heuvelroute in Vlaanderen) en een reeks nieuwe wandelingen in het Thorpark in Nationaal Park Hoge Kempen werden uitverkoren, maar vielen net buiten de prijzen.

