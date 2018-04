Wat is jouw favoriete boom?

De Boom van het Jaar verkiezing

10 april 2018 Tot 15 mei kun je ‘jouw’ favoriete boom aanmelden voor de Boom van het Jaar verkiezing. Dat hoeft niet de grootste, oudste of mooiste boom te zijn.

Bij deze verkiezing gaat het vooral om het verhaal achter de boom. Als je een verhaal hebt bij een boom dat andere mensen raakt, dat een brug slaat naar het verleden, dat een bijzondere of verborgen geschiedenis blootlegt, stuur het naar deboomvanhetjaar.nl. De winnaar doet mee met de Europese verkiezing.

De ANWB steunt deze verkiezing. Vanaf haar oprichting heeft de ANWB zich ingezet voor bescherming van natuur en landschap. Omdat dit waarde heeft voor mensen die ervan willen genieten. Of het nou in je directe woonomgeving is of verder weg, natuur helpt om tot rust te komen en om jezelf te hervinden (‘recreëren’). Landschap en natuur hebben ook emotionele waarde. Dat geldt misschien in het bijzonder voor bomen. Bomen zijn meer dan natuurmonumenten. Ze verbinden mensen met een verleden en geven betekenis aan de omgeving.

