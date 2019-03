Leukste kinderuitjes tijdens onderwijsstaking 15 maart

11 maart 2019 Bang dat je kinderen zich thuis vervelen tijdens de staking aankomende vrijdag? Nergens voor nodig. Kijk hier voor leuke, spannende of gewoon gezellige uitjes met je (klein)kinderen.

Op een dag dat veel kinderen niet naar school kunnen is een leerzaam uitje misschien geen gek idee.

Uitjes hoeven niet altijd geld te kosten, kijk maar op dit overzicht met 11 gratis uitstapjes.

Zit jouw ideale uitje er niet bij? Speciaal voor deze stakingsdag zijn er op verschillende plaatsen in het land dingen georganiseerd waar je iets leuks kunt doen:

Optimist on Tour

De 'Optimist on Tour' duikt drie zwembaden in om kinderen bekend te maken met het meest toegankelijke zeilbootje dat er is.

Maarssen, Zwembad Safari (11.00 en 13.00 uur)

Lelystad, Sportcentrum De Koploper (09.30, 10.30, 11.30 en 12.30 uur)

Vlagtwedde, Zwembad Parc Emslandermeer (11.00 en 12.00 uur)

Kijk voor meer informatie op de Optimist on tour website.

Scheepvaartmuseum

Het Scheepvaartmuseum wordt op deze stakingsdag omgedoopt tot de 'Scheepvaartmuseumschool' en geeft de hele dag gratis toegang aan alle kinderen uit het basisonderwijs.

Museum Prinsenhof

De toegang tot Museum Prinsenhof Delft is 15 maart gratis voor bezoekers tot en met 18 jaar en voor studenten. Ontdek hier alles over Willem van Oranje, Delfts Blauw en de Delftse Meesters met de FamilieSpeurWaaier of onderzoek de moord op Willem van Oranje met de 'Cold Case'.

Omniversum

Op het reusachtige koepelscherm van het Haagse filmtheater Omniversum kunnen kinderen op stakingsdag voor een gereduceerd tarief van zes euro genieten van een prachtige grootbeeldfilm, waar je ook nog wat van opsteekt.

Slot Zuylen

Het indrukwekkende Slot Zuylen gaat de 15e speciaal open voor gezinnen. Tijdens een van de gloednieuwe Ontdekkingstochten horen, zien, en ervaren kinderen (5-11 jaar) samen met hun (groot)ouders hoe het leven was als kind op een kasteel.