Vrijdag 29 maart start het Alkmaarse kaasmarktseizoen

25 maart 2019 Vrijdag 29 maart gaat het kaasmarktseizoen in Alkmaar weer van start. Daarmee is de stad de eerste in Nederland die het seizoen opent. Het belooft een bijzondere kaasmarkt te worden, want naast kaasmeisjes lopen er dit jaar voor het eerst ook kaasjongens rond.

Ogen te kort

Kaasdragers die berries met maar liefst 160 kilo kaas af- en aanvoeren, handjeklappende handelaren en boeren en kaasmeisjes die stukjes kaas uitdelen: op de Alkmaarse kaasmarkt kom je letterlijk ogen te kort.

Wie alles wil leren over kaas kan bovendien naar het Kaasmuseum. Je vindt het museum bovenin het monumentale Waaggebouw – midden in het centrum van Alkmaar. Vanuit het museum heb je ook nog eens een mooi uitzicht over de stad. Kijk voor meer informatie op Kaasmuseum.nl.

Kinderkaasmarkt

Voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar worden er speciale kinderkaasmarkten georganiseerd. Deze vinden plaats van 19 juli tot en met 30 augustus, elke vrijdag om 10.30 en 11.00 uur. De gids neemt de kinderen mee naar het deel dat normaal niet toegankelijk is voor publiek. Hier krijgen ze uitleg én hebben ze goed zicht op wat er allemaal gebeurt op de markt. Kaartjes zijn te koop via de webshop van de VVV of in de VVV-winkel.

De Alkmaarse kaasmarkt

De kaasmarkt is een traditie sinds 1593. Jaarlijks bezoeken ruim honderdveertigduizend mensen de markt. De kaasmarkt is dit jaar van 29 maart t/m 27 september, elke vrijdagochtend van 10.00 tot 13.00 uur. Daarnaast worden in juli en augustus ook op dinsdagavond van 19.00 tot 21.00 uur avondkaasmarkten gehouden. De kaasmarkt is gratis toegankelijk. Kijk voor meer informatie op de website van de Kaasmarkt.