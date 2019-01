ANWB Mergellandroute populairste route 2018

Het is al een ouwetje, de ANWB Mergelland-autoroute, maar hij is nog altijd populair. Op routeplatform RouteYou was de Mergellandroute de absolute topper van 2018 (met meer dan 32.000 views). Daar kon geen auto-, fiets- of wandelroute tegenop!

Slinger-de slang

De Mergellandroute, 100 kilometer slinger-de-slang door het Limburgse heuvelland, was al bij de opening in de jaren zestig razend populair. Dagjesmensen, oldtimerbezitters en motorrijders volgden de bordjes door de heuvels en maakten daar een traditie van. Er was zelfs een chauffeursopleiding die de route tot lesstof bestempelde. Leuk om te zien dat die populariteit vijftig jaar later nog onveranderd is.

Volg de bruin-witte borden

Heb je deze klassieker nog nooit gereden? Dan is het hoog tijd voor een weekendje Zuid-Limburg! De route start in Slenaken en is gemarkeerd met zeskantige bruin-witte borden. Onderweg passeer je mooie plaatsjes en plaatsen (Noorbeek, Wittem, Maastricht), Mariakapelletjes, vakwerkhuizen, verschillende kastelen en het Drielandenpunt. Vroeger controleerde de ANWB de routeborden één keer per jaar, maar sinds een paar jaar hebben de ANWB en VVV Zuid-Limburg de krachten gebundeld bij het onderhoud. Hierdoor is de route altijd up-to-date.

