Wandel of fiets de route van Rembrandt

Dit jaar is het 350 jaar geleden dat Rembrandt van Rijn overleed, maar nog steeds is hij een van de meest geliefde kunstenaars ter wereld. In verband met het Rembrandtjaar hebben ANWB en de Vereniging Rembrandt de handen ineen geslagen om een speciale routegids te maken.

Fietsen deed Rembrandt niet. Maar wandelen des te meer. Bewapend met schetsmateriaal trok hij er op uit om het weelderige weidelandschap langs de Amstel vast te leggen of een lekker volks stadstafereel. Met de nieuwe ANWB-routegids ‘In de voetsporen van Rembrandt’ kunnen we die tochtjes nu volgen. Te voet of met de fiets.

2019: Het jaar van Rembrandt en de Gouden Eeuw

Al wandelend of fietsend kom je niet alleen dichter bij het leven en werk van Rembrandt, maar ook bij dat van andere beroemde kunstenaars uit de Gouden Eeuw. Zo verken je Dordrecht en Delft door de ogen van Rembrandts leerlingen en is Frans Hals een van je tourgidsen in Haarlem. De gids stuurt je naar musea waar de besproken werken te zien zijn en drie kunsthistorici, gespecialiseerd in schilderkunst van de Gouden Eeuw, geven intrigerende achtergronden bij de kunstwerken en routes. Zo krijg je een bijzonder kijkje in de Gouden Eeuw en ontdek je dat wat op de schilderijen, tekeningen en etsen uit de 17e eeuw is afgebeeld in het echt vaak ook nog is te zien. Om je een voorproefje te geven uit de Rembrandt wandelgids, hebben we 3 leuke wandel- en fietsroutes in Leiden, Delft en Amsterdam voor je uitgekozen.

Route 1 - Langs Rembrandts Amstel

27 km, Amsterdam, Noord-Holland

Vanaf zijn huis in de Sint Antoniesbreestraat (nu Jodenbreestraat) was Rembrandt snel buiten Amsterdam. Het vlakke polderlandschap met boerderijen en molens inspireerde hem vele malen tot het maken van een tekening of een ets. Vooral langs de Amstel, richting Ouderkerk, legde Rembrandt veel ‘schilderachtige’ landschappen vast.

Bekijk de Langs Rembrandts Amstel route

Route 2 - Rembrandts geboortegrond

4 km, Leiden, Zuid-Holland

Rembrandt was een Leidenaar. In deze stad is hij geboren en getogen en begon hij zijn carrière als kunstenaar. Met deze wandelroute ontdek je de stad door zijn ogen. Je komt langs de plekken waar Rembrandt is geboren, waar hij naar school ging en waar hij voor het eerst een penseel vasthield.

Bekijk de Rembrandts geboortegrond route

Route 3 - Delft, stad van Vermeer en Fabritius

4 km, Delft, Zuid-Holland

Zoals Leiden en Amsterdam bij Rembrandt horen, hoort Delft bij Vermeer. Wie Delft bezoekt, kan niet om de wereldberoemde schilder heen. Overal in de binnenstad staan ‘kubussen’ en hangen plaquettes met uitgebreide informatie over zijn leven en werk.

Bekijk de Delft, stad van Vermeer en Fabritius route

Rembrandt wandelgids

Meer routes, afbeeldingen van de besproken schilderijen en kunsthistorische achtergronden vind je in de gids ‘In de voetsporen van Rembrandt, wandelen en fietsen door 17e-eeuws Nederland’ (128 pagina’s).

