Bijzonder uitje: met de veerboot naar de Marker Wadden

Zin in een heel bijzonder dagje uit? Vanaf 20 april kun je met een veerdienst naar de Marker Wadden, de nieuwe eilandengroep in het Markermeer. Dat kan op verschillende dagen, vanaf 7,50 euro voor kinderen en vanaf 15 euro voor volwassenen.

De Marker Wadden zijn nog weinig bezocht, want dit nieuwste stukje Nederland was vooralsnog moeilijk bereikbaar. Volgens de organisatie van de Marker Wadden zijn er prachtige wandelingen te maken langs drie nieuwe vogelkijkhutten, de uitkijktoren en het havenstrand en Noord strand.

Vogels

De Wadden vormen vooralsnog een weids en leeg landschap waar de natuur langzaam tot ontwikkeling komt en je vogels massaal ziet neerstrijken. In de zomer van 2019 wordt nog volop gewerkt aan een kleine nederzetting, met onder andere een kantoor voor de havenmeester, groepsruimte voor onderzoekers en een soort eilandpaviljoen met kleinschalige horeca voor bezoekers.

Tijdelijke veerdienst

Natuurmonumenten zegt het belangrijk te vinden dat zoveel mogelijk mensen nu al kunnen genieten van de prille natuur en het bijzondere aangelegde landschap. De Marker Wadden is nog volop in aanleg, maar het eerste haveneiland was vanaf september 2018 al deels toegankelijk voor bezoekers. In de haven komen al particulieren met eigen boten en charterschepen met gezelschappen. En voor 2019 is er nu dus ook een tijdelijke veerdienst in de vaart.

De veerdienst is opgezet samen met schepen De Zuiderzee, Abel Tasman, Willem Barentsz en de Marken Express. Er kan maar een beperkt aantal dagen gevaren worden, volgens een vast schema.

Tickets kun je boeken op MarkerWadden.nl. Hier vind je ook het schema met de verschillende vaardagen en tijden.