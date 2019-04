26 mei: fiets- en wandeltochten langs de Hunebedden

Op 26 mei organiseert de ANWB samen met Staatsbosbeheer, Geopark de Hondsrug en het Hunebedcentrum een fiets- en wandeltocht in het Geopark in Drenthe. De tochten lopen door heuvelachtig landschap, gekenmerkt door grote bossen, heidevelden, hunebedden, heideterreinen en beekdalen. De tochten starten vanaf 10.00 uur bij het Hunebedcentrum in Borger. Deelname is gratis.

Fietstocht

De fietstocht is de Flintenroute (41 km). Deze kun je op eigen gelegenheid fietsen aan de hand van een routeboekje. Deze route geeft je een mooie kijk op de bijzondere natuur in het gebied. Klim tijdens een tussenstop in de uitkijktoren op de heuvel Poolshoogte om ook vanuit de lucht een prachtig uitzicht te hebben op het gebied.

Wandeltocht voor gezinnen

De wandeltocht volgt de Oek wandelroute (6 km) en is speciaal gemaakt voor gezinnen met jonge kinderen. Bij de start ontvang je een routeboekje en kun je de tocht op eigen gelegenheid maken. Het verhaal van deze wandelroute ontstaat ruim 5.000 jaar geleden bij het 6-jarige jongetje Oek. Samen met zijn vader, moeder, zusje en opa leefde hij in deze omgeving. De wandeling leidt langs grafheuvels en hunebedden en leert kinderen spelenderwijs meer over de manier van leven toentertijd en de geschiedenis van het landschap. Een ware belevenis voor jong en oud.

Startpunt en -tijden

Het start- en eindpunt van de fiets- en wandelroute is bij de parkeerplaats van het Hunebedcentrum, Hunebedstraat 27, 9531 JV in Borger. Hier kun je parkeren op de parkeerplaats en/of de berm van de Marslandenweg. Het startpunt Hunebedcentrum is dé plek bij uitstek om alles te weten te komen over hunebedden.

De fietstocht start tussen 10.00 en 12.00 uur. De wandeltocht start tussen 10.00 en 14.00 uur. Je kunt je tussen deze tijdstippen aanmelden bij de infobalie van de ANWB. Daar ontvang je van ANWB vrijwilligers de routekaart en de benodigde informatie. Onderweg kom je ANWB vrijwilligers tegen die je meer vertellen over de omgeving.

Aanmelden

Vooraf aanmelden is niet nodig. Deelname is gratis.