Speciale ANWB-dag in Toverland op 22 september

05 september 2018 Beleef op 22 september een magisch mooie dag in Toverland. Alleen op deze dag krijg je als ANWB-lid tot € 12,50 korting op je tickets en mag je je auto gratis parkeren (normaal € 10,-)!

Dus zet het snel in je agenda en kom extra voordelig genieten. Wees er wel snel bij want op = op.

Bestel je tickets hier

Let op: Tickets voor 22 september zijn alleen online te verkrijgen en niet in de ANWB winkels. Tickets voor overige dagen zijn wel te koop in de winkels.

Nu is je dagje Toverland nóg leuker

Extra leuk is dat Attractiepark Toverland deze zomer maar liefst anderhalf keer zo groot geworden is! Ontdek de gloednieuwe themagebieden Port Laguna en Avalon, met onder andere de spectaculaire nieuwe achtbaan Fenix. Stap binnen in een betoverende wereld vol avontuur, shows en spectaculaire attracties.

Komt het je niet uit om Toverland op 22 september te bezoeken? Op tickets voor overige dagen geldt een korting tot 20%.