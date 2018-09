'Energieke' dag in Zeeland op 29 september

06 september 2018 De ANWB organiseert op zaterdag 29 september a.s. samen met Rijkswaterstaat en de Provincie Zeeland een bijzonder ‘energieke’ dag. Alles staat dan bij het Topshuis (op de Oosterscheldekering) in het teken van energie en duurzaamheid. Dit alles wordt gecombineerd met het genieten van de aantrekkelijke omgeving in het Deltagebied.

Tussen 10.00 uur en 16.00 uur is iedereen welkom kennis te maken met een proefrit in een elektrische auto en/of informatie te krijgen over het rijden in een elektrische auto. Ook kan een kijkje worden genomen in het Topshuis waar een film wordt gedraaid over het verkrijgen van energie uit de kracht van het water. Tevens kan die dag genoten worden van live beelden van de Delta middels een drone die uitgezet wordt over de omgeving rondom de Oosterscheldekering.

Voor een ‘duurzaam’ bezoek (met de fiets) aan het Topshuis kan gebruik worden gemaakt van een vijftal uitgezette fietsroute naar de locatie op de Oosterscheldekering. Vanaf 3 accommodaties (Roompot Kamperland, Hof Domburg in Domburg en de Molenberg in Burgh Haamstede) zijn speciaal voor deze dag fietroutes uitgezet en wordt korting gegeven op de huur van een fiets. Ook vanaf de ANWB Middelburg en Goes zijn fietsroutes uitgezet.

Iedereen is welkom tussen 10.00 uur en 16.00 uur bij het Topshuis (Noordzee Route, 4675 RB Vrouwenpolder). Let op: voor toegang in het Topshuis is legitmatie verplicht!

