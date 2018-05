ANWB doet mee met Elfwegentocht

18 mei 2018 De ANWB haakt aan bij de Elfwegentocht, het plan van Friesland om twee weken lang fossielvrij te gaan reizen in juli om klimaatverandering tegen te gaan. Door aan te haken bij de Elfwegentocht helpt de vereniging haar 4,4 miljoen leden bij het zoeken naar duurzame vormen van mobiliteit en vrije tijdsbesteding.

Hoe haakt de ANWB aan?

De ANWB gaat verschillende duurzame activiteiten organiseren als proefritten elektrisch rijden, duurzaamheidsspreekuur in de winkel. Ook geeft de ANWB gestrande reizigers een gratis bandenspanningscheck. Naast deze activiteiten neemt de ANWB ook deel aan verschillende Elfwegentochtparades en de slotparade op 14 juli met een waterstofauto, elektrische auto en een E-bike van de Wegenwacht.

Proefritten elektrisch rijden in Drachten en Leeuwarden

De ANWB start op zaterdag 9 en zondag 10 juni in Drachten en Leeuwarden met proefritten elektrische rijden. Hier kunnen leden elektrisch rijden ervaren door een testrit te maken en krijgen zij advies over elektrisch rijden. Binnenkort kunnen leden zich hier voor aanmelden.

Duurzaamheidsspreekuur in ANWB-winkel Leeuwarden

De ANWB-winkel in Leeuwarden houdt op vrijdag 13 juli een ‘duurzaamheidsspreekuur’. Gedurende de dag krijgen leden een gratis accucheck van hun e-bike en bezoekers ontvangen van experts duurzaamheidstips voor hun auto.

Wegenwacht Friesland

In de periode van de Elfwegentocht geeft Wegenwacht Friesland gestrande reizigers in Friesland een gratis bandenspanningscheck en geeft de wegenwacht tips hoe duurzamer te gaan rijden. De Wegenwacht haalt de waterstofauto en een elektrische fiets naar Friesland. De elektrische fiets rijdt normaliter in de grote steden in de Randstad en wordt tijdens de Elfwegentocht ingezet in Leeuwarden en fietst mee tijdens de Elfwegen-fietstocht op zaterdag 7 juli vanuit Drenthe. De waterstofauto die gewoonlijk bij Rotterdam wordt ingezet rijdt mee tijdens de waterstofparade op maandag 2 juli vanuit Groningen. Beide voertuigen doen ook mee aan de grote Elfwegentochtparade op zaterdag 14 juli. Meer informatie over de parades en de Elfwegentocht is te vinden op elfwegentocht.nl.

Meer over de Elfwegentocht

Van 1-14 juli reist heel Friesland fossielvrij om klimaatverandering tegen te gaan. De Friezen willen de opwarming tegengaan en de Elfstedentocht behouden, vandaar de Elfwegentocht. Het worden twee weken feest zonder een druppel liter of benzine. De twee weken worden afgesloten met een grote duurzame parade waar drie wereldrecordpogingen worden gedaan: grootste stoet elektrische auto’s, grootste stoet elektrische voertuigen en grootste elektrische botenparade. Maar daarnaast zijn bij deze bonte optocht alle fossielvrije voertuigen welkom: ook fietsers, skaters, steppers, kano’s, roeiboten, Trefecta’s, Segway’s, groengas en blauwe dieselauto’s mogen meerijden.