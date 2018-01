Prijsvraag WILDLANDS

12 januari 2018 In WILDLANDS staat een nieuw avontuur te wachten! Kom jij de bouw volgen en vloggen voor Land van ANWB? Geef je op en maak kans op een exclusief kijkje op de bouw.

Stap vanaf voorjaar 2018 met je vrienden in één van de mijnkarretjes, laat je naar een duizelingwekkende hoogte van 20 meter brengen en beleef een onvergetelijke race tegen elkaar door de oude mijn. Vroeger werden op deze plek nog steenkolen uit de grond gehaald. Maar binnenkort kunnen reizigers en avonturiers zoals jij de verlaten mijn op een bijzondere manier ontdekken. Gewonnen? Dan verdien je geld voor een echt natuurbeschermingsdoel. Welkom in de mijn! Een mijn met een missie.

Prijsvraag

Vier kinderen mogen met hun familie een exclusief kijkje nemen achter de schermen en erover vloggen voor het Land van ANWB! Geef je op en maak kans op een exclusief kijkje op de bouw. Je bent dan met je gezin een dagdeel welkom in het park en krijgt een unieke trucksafari over de Savanne. Daarna vertelt de directeur over de mijn, het sluiten ervan en het ombouwen van de mijn tot de nieuwe attractie van WILDLANDS. En dan is het zo ver: je mag als één van de eersten op de bouwplaats een kijkje nemen bij de nieuwe attractie! Na afloop staat een goodiebag voor je klaar en mag je met je familie de rest van de dag in WILDLANDS doorbrengen. Jij maakt een vlog die een goed beeld geeft van de nieuwe attractie en het park.

Deelname was mogelijk tot 15 januari.

Wil je nu al naar WILDLANDS? Bij het Land van ANWB krijg je € 3,50 korting op een entreeticket van Wildlands. Meer informatie